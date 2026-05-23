Danh sách xe bị ảnh hưởng trải dài trên nhiều dòng sản phẩm của Audi, gồm A4, A5, A6, A7, A8, Q7, Q8, SQ5, S6, S7 và RS5.

Các động cơ EA839 dung tích 2.9L và 3.0L được sử dụng rộng rãi trên nhiều mẫu xe Audi từ năm 2018-2024 bị tố có nguy cơ gặp sự cố tại cụm bơm nước và mô-đun làm mát.

Nguyên đơn cho rằng vấn đề không chỉ là hiện tượng rò rỉ nước làm mát thông thường. Theo nội dung vụ kiện, các gioăng làm kín, vỏ cụm bơm nước và các chi tiết bên trong mô-đun làm mát có thể xuống cấp sớm ngay cả khi xe hoạt động trong điều kiện bình thường.

Khi tình trạng này xảy ra, nước làm mát có thể rò rỉ vào hệ thống chân không và các bộ phận liên quan, gây ra hàng loạt hư hỏng thứ cấp. Đáng chú ý, hiện tượng rò rỉ ban đầu thường rất khó phát hiện.

Theo đơn kiện, đến khi đèn cảnh báo xuất hiện hoặc mức nước làm mát giảm xuống đủ để người dùng nhận ra, nhiều chi tiết trên xe có thể đã bị ảnh hưởng. Nguyên đơn cũng cáo buộc lỗi này có thể tác động tới bộ tăng áp (turbocharger) - một trong những bộ phận có chi phí thay thế đắt đỏ trên xe sang.

Một chủ sở hữu chiếc Audi A6 đời 2019 tại bang California cho biết kỹ thuật viên phát hiện nước làm mát đã rò rỉ vào các đường ống chân không. Xe của ông phải thay thế bơm nước, van PCV và một phần hệ thống chân không.

Do xe đã hết bảo hành, Audi từ chối hỗ trợ chi phí sửa chữa. Chủ xe cho biết tổng hóa đơn lên tới gần 6.000 USD, tương đương khoảng 156 triệu đồng.

Trong trường hợp thứ hai, chủ sở hữu một chiếc SQ5 đời 2021 cho biết đèn cảnh báo nước làm mát bật sáng khi xe đã đi được 62.000 dặm (khoảng 100.000 km). Sau khi thời hạn bảo hành kết thúc, Audi cũng từ chối hỗ trợ và người này phải tự chi trả hơn 1.400 USD (khoảng 36 triệu đồng) để khắc phục sự cố.

Đơn kiện cáo buộc Audi đã biết về vấn đề này từ tháng 11/2018 nhưng không thông báo cho khách hàng, đồng thời vẫn tiếp tục bán các mẫu xe bị ảnh hưởng.

Hiện Audi và tập đoàn mẹ Volkswagen chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc. Vụ kiện đang trong giai đoạn đầu của quá trình tố tụng và có thể ảnh hưởng tới hàng chục nghìn chủ xe Audi sử dụng động cơ EA839 tại Mỹ nếu tòa án xác định các cáo buộc là có cơ sở.