Từ các mẫu xe thuần điện (EV) như BYD Dolphin, Atto 2, Atto 3, M6, Seal, Han, Sealion 8 đến các mẫu hybrid sạc ngoài (DM-i Super Hybrid) như Sealion 6 và Seal 5, BYD mang tới cho người dùng Việt nhiều lựa chọn phong phú, đáp ứng đủ mọi nhu cầu từ di chuyển đô thị, gia đình đến công việc dịch vụ.

Ưu đãi toàn diện trong tháng 10

Nhằm tri ân khách hàng và đón mùa mua sắm cao điểm cuối năm, BYD tung ra chương trình ưu đãi lớn nhất từ đầu năm, áp dụng trên toàn bộ hệ thống đại lý trong tháng 10. Tùy từng mẫu xe, khách hàng sẽ được nhận quà tặng hiện vật, gói sạc trị giá hàng chục triệu đồng cùng chính sách vay ưu đãi lên tới 90% giá trị xe.

Với mẫu xe đô thị BYD Atto 2, khách hàng nhận 2 voucher sạc trị giá 10 triệu đồng, và có thể lựa chọn gói vay tối đa 85% qua VPBank hoặc 90% qua JIVF trong thời hạn 8 năm với lãi suất ưu đãi. Xe được bảo hành pin, mô-tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện 8 năm hoặc 500.000 km (áp dụng cho chương trình hợp tác cùng Grab/Be), cùng bảo hành toàn xe 6 năm hoặc 150.000 km - chính sách hiếm thấy trong phân khúc.

Mẫu SUV BYD Atto 3 Dynamic được tặng 1 ứng dụng BYD APP trị giá 14,9 triệu đồng

Mẫu SUV BYD Atto 3 Dynamic được tặng 1 ứng dụng BYD APP trị giá 14,9 triệu đồng, 1 voucher sạc, bộ thảm sàn chính hãng, bộ sạc treo tường, bộ sạc di động và bộ chuyển đổi nguồn điện. Dòng sedan thể thao BYD Seal (Advanced và Performance) cũng được hưởng tương tự nhưng có thêm gói bảo dưỡng miễn phí 6 lần.

Sealion 6 Dynamic được tặng BYD APP hoặc bộ sạc di động chính hãng, bộ sạc di động và bộ chuyển đổi nguồn điện

Với mẫu MPV BYD M6, khách hàng sẽ được nhận BYD APP, voucher sạc, thảm sàn, bộ sạc treo tường, bộ sạc di động và bộ chuyển đổi nguồn điện. Dòng Sealion 6 Dynamic được tặng BYD APP hoặc bộ sạc di động chính hãng, bộ sạc di động và bộ chuyển đổi nguồn điện. Còn BYD Seal 5, mẫu PHEV mới ra mắt, được tặng BYD APP trị giá 14,9 triệu đồng, thảm sàn, bộ sạc di động và thiết bị chuyển đổi nguồn điện

Mẫu xe mới ra mắt BYD Seal 5 DM-I sử dụng động cơ PHEV nhận được nhiều ưu đãi lớn

Hai mẫu xe “flagship” BYD Han và BYD Sealion 8 cũng nhận được ưu đãi quà tặng hấp dẫn gồm BYD APP, phiếu sạc, thảm sàn, bộ sạc treo tường, bộ sạc di động và bộ chuyển đổi nguồn điện

Thời điểm vàng để sở hữu xe năng lượng mới

Theo giới chuyên môn, quý IV luôn là thời điểm sôi động nhất trong năm của thị trường ô tô, khi người tiêu dùng có xu hướng “xuống tiền” trước Tết Nguyên đán để kịp nhận xe mới. Việc BYD Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi đồng loạt trong tháng 10, kết hợp cùng các giải pháp tài chính với lãi suất ưu đãi, được xem là bước đi chiến lược nhằm đón đầu làn sóng mua xe cuối năm, đặc biệt ở nhóm người dùng trẻ, nhân viên công sở và doanh nghiệp vận tải công nghệ đang chuyển dần sang xe năng lượng sạch.

Xe BYD có nhiều tính năng an toàn, công nghệ hiện đại. Ảnh nội thất mẫu BYD Sealion 8.

Ông Trịnh Huy Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Hào Hương (Nhà xe Hào Hương) chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn BYD không chỉ vì công nghệ hiện đại, mà còn bởi sự phù hợp với mô hình kinh doanh vận tải đường dài. Chi phí nhiên liệu tiết kiệm, vận hành êm ái và ít phải bảo dưỡng là những yếu tố giúp nhà xe gia tăng lợi nhuận, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách..”

Khoang nội thất BYD Seal 5 DM-i sang trọng, cao cấp

Trong khi đó, chị Hoàng Thanh Nhi (TP.HCM), người đang sử dụng BYD Atto 3 hơn nửa năm, nhận xét: “Xe lái rất mượt, pin ổn định, nhiều tính năng an toàn. Tôi từng thử qua nhiều mẫu khác nhưng BYD Atto 3 có cảm giác lái đầm chắc và nội thất cao cấp hơn hẳn các mẫu xe cùng tầm giá”.

Với vị thế thương hiệu dẫn đầu toàn cầu về xe năng lượng mới - hơn 14 triệu xe điện và hybrid đã được sản xuất - BYD đang dần định hình vị thế tại Việt Nam. Hãng không chỉ bán xe, mà còn đang xây dựng một hệ sinh thái xanh từ kết hợp với các đối tác doanh nghiệp vận tải, đối tác hạ tầng trạm sạc, đến chính sách bảo hành pin lâu dài, giúp người dùng yên tâm hơn khi chuyển sang năng lượng sạch.

Trong đó, mới đây, BYD còn hợp tác với hãng taxi công nghệ Be và Grab để thúc đẩy thị trường dịch vụ vận tải xanh tại Việt Nam.

Ông Huỳnh Tấn Mỹ, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp của BYD Việt Nam phát biểu: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp và các đối tác tài xế không chỉ là sản phẩm xe điện chất lượng, mà còn là giải pháp tổng thể về chi phí, hiệu quả vận hành và dịch vụ hậu mãi. BYD cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành vận tải Việt Nam”.

Khi các đô thị lớn thúc đẩy lộ trình giảm phát thải và khuyến khích phương tiện xanh, việc sở hữu một chiếc xe điện hoặc hybrid vừa là xu hướng tiêu dùng mới, vừa thể hiện lựa chọn có trách nhiệm với môi trường. Với dải sản phẩm rộng, chính sách tài chính linh hoạt và ưu đãi mạnh tay, BYD đang củng cố hình ảnh thương hiệu tiên phong trong hành trình phổ cập xe năng lượng mới tại Việt Nam.

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km.



