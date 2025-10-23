Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục “ấm” lên trong những ngày cuối tháng 10 với sự xuất hiện liên tiếp của 3 mẫu xe mới. Cả ba đều sở hữu công nghệ hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ, hứa hẹn khuấy động cuộc đua ở các phân khúc bằng sự mới mẻ đầy tiềm năng.

Lynk & Co 08 có giá dự kiến từ 1,4-1,5 tỷ đồng

Tasco Auto - đơn vị phân phối thương hiệu ô tô Lynk & Co xác nhận sẽ ra mắt mẫu SUV Lynk & Co 08 EM-P tại Việt Nam vào ngày 24/10. Đây là mẫu xe được định vị ở phân khúc SUV/crossover cỡ D, nơi có nhiều cái tên như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, KIA Sorento, Mazda CX-8,...

Lynk & Co 08 sẽ gia nhập phân khúc D-SUV, nơi có sự góp mặt của Ford Everest, Hyundai Santa Fe... Ảnh: Tasco

Về ngoại hình, Lynk & Co 08 nhỉnh hơn một chút so với Hyundai Santa Fe nhưng vẫn nhỏ hơn Ford Everest. Ngoại thất mang phong cách coupe-SUV với cụm đèn chiếu sáng LED kéo dài và dải đèn định vị hình chữ “T”.

Theo thông tin từ các đại lý, Lynk & Co 08 sẽ có 2 phiên bản: tiêu chuẩn và cao cấp với giá bán dự kiến 1,4-1,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, mẫu xe này sử dụng hệ truyền động lai sạc điện (PHEV), kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.5L và hai mô-tơ điện cho tổng công suất tới 345 mã lực, mô-men xoắn cực đại 580Nm.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng gần 40kWh, có khả năng di chuyển thuần điện khoảng 200km. Khi kết hợp cả động cơ xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển có thể đạt khoảng 1.400 km. Mẫu xe này sử dụng nền tảng CMA Evo, tương tự nền tảng phát triển một số dòng xe Volvo và Geely.

Volkswagen Golf giá dự kiến từ 800 triệu đồng đến 1,9 tỷ đồng

Volkswagen Việt Nam vừa xác nhận ra mắt mẫu Golf tại Việt Nam vào ngày 31/10. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về Việt Nam với 6 phiên bản với mức giá dự kiến từ khoảng 800 triệu đến 1,9 tỷ đồng.

Volkswagen Golf vừa được chốt lịch ra mắt vào ngày 31/10. Ảnh: VW Việt Nam

Cụ thể, 6 phiên bản của Volkswagen Golf tại Việt Nam gồm: 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và R Performance 4Motion. Trong đó, 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.5 eTSI mild-hybrid 48V cho công suất 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG.

Hai phiên bản GTI sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất tối đa 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và phiên bản cao cấp nhất Volkswagen Golf R Performance 4Motion sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa tới 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420Nm, đi kèm với hệ dẫn động 4Motion và phanh hiệu năng cao.

Tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Golf sẽ nằm trong phân khúc hatchback cỡ C, nơi chỉ còn duy nhất Mazda3 Sport (659-719 triệu đồng). Tuy nhiên, với hiệu năng cao của mình, các phiên bản GTI và đặc biệt là bản R Performance 4Motion có thể cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic TypeR, Mercedes-AMG A35 và BMW 118i.

Jaecoo J7 AWD Individual có giá dự kiến 800 triệu đồng

Theo thông tin từ Omoda & Jaecoo Việt Nam, liên doanh này sẽ bổ sung ra thị trường Việt Nam phiên bản Jaecoo J7 AWD Individual trong thời gian cuối tháng 10, tuy nhiên chưa rõ thời gian cụ thể. Đây là bản nâng cấp từ Jaecoo J7 Flagship nhưng với hệ dẫn động 4 bánh (AWD) cùng nhiều tính năng thiên về off-road. Giá dự kiến của phiên bản này được dự đoán khoảng hơn 800 triệu đồng.

Jaecoo J7 AWD Individual là phiên bản thiên về off-road. Ảnh: OJV

Jaecoo J7 AWD Individual cùng sử dụng động cơ xăng 1.6L Turbo giống như bản Flagship, sản sinh công suất 183 mã lực, mô men xoắn 275Nm, đi cùng hộp số tự động 7 cấp.

Phiên bản này có ngoại hình gần như y hệt các phiên bản J7 Flagship và J7 PHEV, tuy nhiên điểm khác biệt nằm ở hệ dẫn động bốn bánh (AWD) cùng 7 chế độ lái đa địa hình gồm: Normal, Eco, Sport và các chế độ chuyên biệt Snow, Sand, Mud, Offroad. Jaecoo J7 AWD được trang bị một số công nghệ hỗ trợ người lái như camera 540° giả lập gầm, HUD, hệ thống giám sát tài xế DMS và gói ADAS với 20 tính năng an toàn cùng 7 túi khí.

Jaecoo J7 nằm trong phân khúc SUV/crossover cỡ C (C-SUV) tại thị trường Việt Nam vốn khá chật chội. Xe cạnh tranh với các mẫu SUV cỡ trung khác như Ford Territory, Honda CR-V, Mazda CX-5, KIA Sportage, Hyundai Tucson,...

Như vậy, cả 3 mẫu xe sắp ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10 tới đều thuộc nhóm có hiệu suất cao hoặc thiên về khả năng vận hành mạnh mẽ, địa hình.

