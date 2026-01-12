Lễ công bố Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report và báo VietNamNet tổ chức ngày 8/1/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc cấp cao đến tham dự và nhận chứng nhận từ Ban tổ chức.

VNR500 là bảng xếp hạng thường niên theo mô hình của Fortune500, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Đây là lần thứ 9 C.P. Việt Nam được vinh danh Top 20 trong Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, minh chứng cho việc vận hành ổn định và định hướng phát triển bền vững của công ty nhằm góp phần mang lại những giá trị kinh tế - xã hội lâu dài cho cộng đồng.

Năm 2025, trong bối cảnh ngành nông nghiệp và thực phẩm chịu nhiều áp lực từ biến đổi khí hậu, chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về an toàn, truy xuất nguồn gốc, C.P. Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với những thành tựu nổi bật trong cả sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp tập trung phát triển chuỗi giá trị 3F (Feed - Farm - Food) - “Từ trang trại đến bếp nhà”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và AI trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại theo hướng công nghệ cao, an toàn sinh học, đồng thời gia tăng giá trị ở lĩnh vực thực phẩm với việc xuất khẩu 10.000 tấn thịt gà chế biến sang Nhật Bản và mở rộng sang Singapore, song song với việc phát triển hệ thống phân phối, bán lẻ trong nước.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, C.P. Việt Nam chú trọng triển khai các mục tiêu ESG thông qua nhiều chương trình và giải pháp cụ thể, tập trung vào bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Công ty đã thực hiện chương trình trồng hơn 1,5 triệu cây xanh tại nhiều địa phương, từng bước gia tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo lên khoảng 34% trong tổng tiêu thụ, đồng thời ứng dụng nền tảng SAP Net Zero để quản lý, theo dõi và giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo chia sẻ từ ông Vũ Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam: Năm 2026, C.P. Việt Nam tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, đổi mới hoạt động và đóng góp lâu dài cho ngành nông nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng Việt Nam.

Ngọc Diệp