Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của C.P. Việt Nam trong triển khai ESG, chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, đại diện Công ty nhận chứng nhận Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - Net Zero Hành động” tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp cùng các đối tác tổ chức. Chương trình tập trung thảo luận về lộ trình Net Zero của Việt Nam, chuyển dịch năng lượng công bằng, an ninh năng lượng, tài chính xanh và vai trò của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh.

Toàn cảnh Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội

Trong khuôn khổ Diễn đàn, sự kiện bên lề “Triển lãm Con đường xanh - Net Zero Việt Nam” quy tụ hơn 50 gian hàng giới thiệu các mô hình, công nghệ và sáng kiến xanh tiêu biểu. Tại triển lãm, C.P. Việt Nam giới thiệu hành trình hướng tới Net Zero 2050 với mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, tập trung vào năng lượng tái tạo, sử dụng tài nguyên hiệu quả, bao bì bền vững, thực hiện EPR và thúc đẩy lối sống xanh trong toàn chuỗi giá trị.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, cho biết: “Việc được vinh danh trong Top 10 ‘Doanh nghiệp Xanh - Net Zero Hành động’ là động lực để C.P. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện quản trị ESG và triển khai các giải pháp giảm phát thải. Chúng tôi xác định Net Zero là lộ trình dài hạn, được hiện thực hóa bằng các giải pháp cụ thể về năng lượng, tài nguyên, dữ liệu và chuỗi cung ứng.”

Đại diện lãnh đạo C.P. Việt Nam chụp hình lưu niệm tại Triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam”, hoạt động bên lề Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026

Danh hiệu Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - Net Zero Hành động” ghi nhận những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại C.P. Việt Nam, phát triển bền vững được triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị với ba trọng tâm: bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững. Công ty hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và quản trị phát thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong lĩnh vực năng lượng, đến năm 2025, khoảng 34% năng lượng tiêu thụ của C.P. Việt Nam đến từ nguồn tái tạo. Công ty đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất khoảng 51 MWp và từ năm 2021 đã ngừng sử dụng than đá, chuyển sang nhiên liệu sinh khối cho hoạt động lò hơi. Đồng thời, khí sinh học từ chất thải chăn nuôi được thu hồi, xử lý và phát điện tại trang trại, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

C.P. Việt Nam cũng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua giảm vật liệu bao bì, tăng cường tái sử dụng, tái chế và hợp tác với PRO Việt Nam để thu gom, tái chế bao bì nhựa. Trong giai đoạn 2024-2025, chương trình đã thu gom và tái chế hơn 1.400 tấn rác nhựa.

Hệ thống khí sinh học tại trang trại của C.P. Việt Nam giúp thu hồi và xử lý chất thải chăn nuôi, góp phần giảm phát thải khí nhà kính

Trong giai đoạn 2021-2025, C.P. Việt Nam đã phối hợp trồng 1,52 triệu cây xanh trên cả nước, vượt mục tiêu 1,5 triệu cây, tương đương 355 ha rừng tập trung và cây phân tán, với tỷ lệ cây sống khoảng 85%. Doanh nghiệp cũng triển khai các hoạt động bảo tồn động vật, phục hồi sinh cảnh và nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học.

Về quản trị ESG, C.P. Việt Nam áp dụng hệ thống CPF SHE&En theo các tiêu chuẩn ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 và ISO 50001:2018, đồng thời triển khai SAP Net Zero Intelligence Platform để quản lý, phân tích và báo cáo dữ liệu phát thải khí nhà kính theo chuẩn quốc tế.

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại khu trang trại của C.P. Việt Nam, góp phần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất

Trong bối cảnh Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch xanh. Với nền tảng phát triển bền vững được triển khai nhiều năm qua, C.P. Việt Nam tiếp tục đóng góp cho ngành nông nghiệp - thực phẩm theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, minh bạch dữ liệu và có trách nhiệm với môi trường, cộng đồng.

(Nguồn: C.P. Việt Nam)