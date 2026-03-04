Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, ung thư dương vật có thể ảnh hưởng nặng nề đến chức năng sinh lý, tâm lý và chất lượng sống của bệnh nhân nếu không được phát hiện sớm.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp đến viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Trước đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương từng phẫu thuật cắt bỏ một nửa dương vật cho nam thanh niên 26 tuổi do ung thư giai đoạn 2.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy dịch, có khối sùi ở vùng kín. Do bị hẹp bao quy đầu và lo ngại mắc bệnh “xã hội”, người này tự mua thuốc điều trị, đắp lá trong thời gian dài thay vì đi khám. Khi anh đến bệnh viện, khối u đã tiến triển, không thể bảo tồn toàn bộ dương vật.

Một ca phẫu thuật nam khoa được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Theo các bác sĩ, đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều nam giới chỉ đi khám khi “cậu nhỏ” đã đau nhiều, chảy dịch, khối sùi to hoặc nổi hạch bẹn. Không ít người đã có di căn xa, buộc phải cắt bỏ toàn bộ “cậu nhỏ” và nạo vét hạch hai bên bẹn.

Vì sao hẹp bao quy đầu có nguy cơ gây ung thư dương vật?

Bác sĩ Phúc nhấn mạnh, bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi nhưng không loại trừ người trẻ. Ở giai đoạn sớm, tổn thương có thể chỉ là một vết loét nhỏ, mảng đỏ hoặc nốt sùi ở quy đầu. Do vị trí nhạy cảm và tâm lý e ngại, nhiều người trì hoãn thăm khám, khiến bệnh tiến triển âm thầm.

Đáng chú ý, khoảng 90% bệnh nhân ung thư dương vật có hẹp bao quy đầu. Theo các chuyên gia, tình trạng này kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho viêm mạn tính niêm mạc bao quy đầu và quy đầu.

Thứ nhất, hẹp bao quy đầu gây viêm mạn tính kéo dài. Khi bao quy đầu không thể tuột xuống, vi khuẩn và bựa sinh dục tích tụ lâu ngày gây viêm tái phát. Quá trình viêm liên tục khiến các tế bào biểu mô bị tổn thương và tái tạo thường xuyên. Sự kích thích lặp lại này làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến đổi bất thường của tế bào, nền tảng của tổn thương tiền ung thư.

Thứ hai, tăng nguy cơ nhiễm HPV. Virus HPV (Human Papillomavirus) là yếu tố nguy cơ quan trọng trong ung thư dương vật. Khoảng một nửa số ca bệnh có liên quan đến HPV, đặc biệt là týp 16. Ở người bị hẹp bao quy đầu, môi trường ẩm ướt và viêm kéo dài tạo điều kiện để virus tồn tại, xâm nhập sâu vào niêm mạc. HPV có thể tác động đến các gene kiểm soát phân chia tế bào, khiến tế bào tăng sinh mất kiểm soát.

Thứ ba, liên quan đến lichen xơ cứng. Đây là bệnh da mạn tính có thể gây xơ hóa và hẹp bao quy đầu. Tình trạng viêm mạn tính kết hợp xơ hóa và tổn thương niêm mạc kéo dài làm gia tăng nguy cơ biến đổi ác tính.

Theo các chuyên gia, ung thư dương vật nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm có tiên lượng khá tốt. Nam giới, đặc biệt người hẹp bao quy đầu lâu năm, cần đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như: vết loét ở quy đầu không lành sau vài tuần; mảng đỏ, mảng trắng hoặc tổn thương sùi bất thường; chảy dịch, chảy máu nhẹ không rõ nguyên nhân; hạch bẹn to; mùi hôi kéo dài ở vùng kín.

Bác sĩ Phúc khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý bôi thuốc hay trì hoãn thăm khám vì e ngại. Bệnh nhân cần chủ động chăm sóc sức khỏe sinh dục, điều trị sớm hẹp bao quy đầu và đi khám ngay khi có bất thường là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.