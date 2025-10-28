Chiều 28/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến 8 người trong cùng một gia đình bất tỉnh, nghi do ngạt khí từ máy phát điện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, anh N.Q.Th. (SN 1989), bạn thân của anh N.Q.L. (SN 1989, trú thôn Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây), nhiều lần gọi điện cho gia đình anh L. nhưng không liên lạc được.

Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: N.X

Khi đến nhà, anh Th. đập cửa kính thông gió phía sau để vào trong thì phát hiện 8 người nằm bất tỉnh. Nghi ngờ các nạn nhân bị ngạt khí do máy phát điện (đang được đặt trong nhà), anh Th. cùng người dân đã nhanh chóng đưa họ đi cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân gồm: bà N. (SN 1950), anh N.Q.L. (SN 1989), chị P.T.T.L. (SN 1982), các cháu N.T.T.T. (SN 2011), N.T.T.Tr. (SN 2014), N.T.T.Th. (SN 2017), N.Q.Tr. (SN 2020, cùng trú thôn Phong Thử 2) và N.T.T.X. (SN 2006, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng).

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ, đơn vị đã tiếp nhận 3 trường hợp trong vụ việc, trong đó 1 người đã tử vong, 2 người khác được chuyển lên Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.