Chiều 28/7, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng thôn Tân Hy (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận một con cá heo lớn vừa dạt vào khu vực bờ kè sông Trà Bồng, gần cảng cá Bình Đông cũ.

Khoảng 11h45 cùng ngày, người dân phát hiện con cá tại mép nước phía đông bờ kè, cách cầu Trà Bồng cũ khoảng 1km về phía nam.

Cá heo sau khi được đưa lên bờ. Ảnh: N.X

Con cá dài khoảng 2,6m, nặng ước chừng 300kg và vẫn còn sống khi được phát hiện. Nhiều người đã hợp sức đưa cá ra vùng nước sâu với hy vọng con vật có thể tự bơi trở lại biển.

Tuy nhiên, do kiệt sức, cá không thể bơi đi và liên tục bị sóng đẩy trở lại bờ. Trên thân con vật có nhiều vết trầy xước.

Sau đó, người dân đưa cá lên bờ chăm sóc nhưng không qua khỏi, nên đã chuẩn bị các thủ tục và tổ chức an táng theo phong tục truyền thống của cư dân vùng biển.



Người dân phủ khăn lên cá heo trong lúc chuẩn bị các thủ tục an táng theo phong tục địa phương. Ảnh: N.X

Trong đời sống văn hóa của ngư dân Quảng Ngãi, cá heo thường được tôn kính, gọi là "cá Ông", gắn với tín ngưỡng về sự chở che, phù trợ ngư dân khi lênh đênh trên biển.

Khi "cá Ông" chết dạt vào bờ, người dân thường tổ chức an táng trang trọng để thể hiện sự tri ân và tôn kính.