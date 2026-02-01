Tại một vùng nông thôn ven núi ở Phúc Kiến, nơi phần lớn nhà cửa là những ngôi nhà thấp tầng, sự xuất hiện của một tòa nhà cao 15 tầng là điều đặc biệt. Video về tòa nhà được một người dùng mạng chia sẻ gần đây nhanh chóng thu hút nhiều bình luận.

Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Xây được nhà cao như vậy chứng tỏ gia đình đông đúc, con cháu sum vầy”. Trong khi đó, cũng có ý kiến thắc mắc không rõ công trình cao tầng như vậy đã được phê duyệt xây dựng ra sao.

Tòa nhà cao 15 tầng nổi bật giữa vùng nông thôn. Ảnh: QQ

Theo trang Jimu News, tòa nhà này nằm tại thôn Trúc Viên, thị trấn Hổ Khâu, huyện An Khê, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ngày 29/1, một người dân trong thôn cho biết, tòa nhà là công trình cao nhất địa phương, do dòng họ Chu xây dựng, hiện có hơn 20 hộ gia đình sinh sống.

Ông Chu, 70 tuổi, người khởi xướng ý tưởng xây tòa nhà, cho biết công trình đã hoàn thành gần 10 năm. Toàn bộ gia đình ông đều sống tại đây. “Khi đó, nhà ở chật chội, các hộ trong họ phá dỡ nhà cũ để xây nhà mới nên bàn nhau xin chính quyền thị trấn cấp đất nền, xây chung một tòa nhà”, ông kể.

Theo ông Chu, tòa nhà có tổng cộng 15 tầng, trong đó 2 tầng hầm làm gara để xe, tầng 1 có thể dùng để kinh doanh; từ tầng 2 đến tầng 12, mỗi tầng có 2 căn hộ, tổng cộng 22 căn. Diện tích và thiết kế các căn giống nhau, mỗi căn rộng khoảng 200m2. Gia đình ông Chu ở tầng 5.

Ông cho biết, môi trường sống ở đây khá thoải mái. Mọi người sống vui vẻ, hòa thuận.

Ông cũng cho biết thêm, hiện trong tòa nhà có 4 thế hệ cùng chung sống, tổng cộng hơn 100 người. Tuy nhiên, do nhiều người đi làm và sinh sống bên ngoài nên ngày thường chỉ có khoảng 20-30 người ở nhà. Đến dịp Tết, khi mọi người trở về đông đủ thì không khí rất nhộn nhịp.

Hơn 20 hộ gia đình sinh sống trong tòa nhà. Ảnh: QQ

Đại diện chính quyền thị trấn Hổ Khâu cho biết, tòa nhà dòng họ Chu được xây dựng gần 10 năm trước, khi quy định còn cho phép nhiều hộ dân liên kết dùng chung đất nền xây nhà cao tầng.

Ngày 17/4/2023, chính quyền huyện An Khê đã ban hành quy định về quản lý phê duyệt đất ở nông thôn và xây dựng nhà ở của người dân.

Theo đó, nhà ở riêng lẻ do một hộ dân tự xây theo dạng độc lập, song lập hoặc liền kề không được vượt quá 3 tầng, tổng chiều cao công trình không quá 15,5m.