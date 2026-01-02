Ông Trần (sống tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến) cho biết, căn biệt thự của gia đình ông được xây dựng với chi phí hơn 5 triệu NDT (gần 19 tỷ đồng), đã bị hàng xóm sát vách chiếm dụng trái phép trong thời gian dài, thông tin từ trang Red Star News.

Căn biệt thự được xây dựng khoảng năm 2000, gồm khuôn viên vườn, tường bao, bể bơi và toàn bộ nội thất bên trong.

Gia đình ông Trần từng sinh sống tại đây nhiều năm. Sau khi người lớn tuổi trong nhà qua đời, các thành viên đi làm ăn xa, ngôi nhà bị bỏ trống lâu ngày, toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ đều đã được khóa kín.

Căn biệt thự đồ sộ đã bị chủ nhân bỏ trống lâu ngày. Ảnh: QQ

Vào dịp Đông chí năm nay, khi trở về quê làm lễ cúng tổ, ông Trần mở cửa biệt thự và lập tức bị choáng váng trước cảnh tượng bên trong.

“Chưa bước vào nhà, tôi đã ngửi thấy mùi hôi rất nặng. Sau đó tôi còn nghe rõ tiếng gà kêu vọng lên từ tầng hầm”, ông Trần kể.

Xuống kiểm tra, ông phát hiện tầng hầm vốn sạch sẽ đã bị cải tạo thành 3-4 chuồng nuôi, bên trong có khoảng 40-50 con gà và vịt. Hiện trường bừa bộn, phân gia cầm phủ kín tường và sàn nhà, thức ăn thừa vương vãi khắp nơi.

Ngay sau đó, ông Trần trình báo công an địa phương. Để bảo vệ hiện trường, lực lượng chức năng đề nghị ông lắp thêm ổ khóa mới.

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi báo công an, ông Trần phát hiện toàn bộ số gà, vịt trong tầng hầm đã biến mất. Kiểm tra kỹ hơn, ông còn phát hiện một phòng kho phụ trợ cũng bị hàng xóm chiếm dụng trái phép, thậm chí bị tự ý thay ổ khóa.

“Đến ngày thứ 3, khi tôi quay lại để khóa phòng kho thì phát hiện bên trong - từ dụng cụ, bình gas cho đến lồng nuôi - đều đã bị chuyển đi sạch sẽ”, ông Trần bức xúc nói. Theo ông, đối phương vẫn nhiều lần lén xâm nhập biệt thự, dù công an đã thụ lý vụ việc.

Tầng hầm căn biệt thự bị sử dụng để nuôi gia cầm. Ảnh: QQ

Ông Trần cho biết dịp Thanh minh năm nay, gia đình từng về quê nhưng không kiểm tra tầng hầm. Dựa vào mức độ cải tạo và tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, ông nghi ngờ việc chiếm dụng đã diễn ra trong thời gian dài, không phải hành vi nhất thời.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu gia đình ông gặp tình huống như vậy. Khoảng 2 năm trước, một nhà xưởng bỏ trống khác của gia đình ông trong cùng thôn cũng từng bị người khác phá khóa để nuôi gà, vịt, ngỗng. Dù nhiều lần phản ánh, sự việc vẫn không được xử lý triệt để.

Theo ông Trần, việc nuôi gia cầm kéo dài khiến tầng hầm và nội thất bị hư hỏng nghiêm trọng. Cả căn biệt thự ám mùi hôi nồng nặc, điều kiện vệ sinh xuống cấp, hiện không thể sinh sống.

Thời gian tới, ông sẽ thuê đơn vị chuyên nghiệp để khử trùng, tiêu độc toàn bộ căn nhà, đồng thời lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát quanh biệt thự.

Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định, người chiếm dụng trái phép căn biệt thự để nuôi gia cầm chính là hàng xóm sát vách. Trước đó, người này từng nhờ người trung gian xin lỗi, song ông Trần cho rằng thái độ không thành khẩn nên từ chối hòa giải.

“Đây không chỉ là thiệt hại về tài sản, mà còn là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với ngôi nhà tổ tiên của gia đình tôi”, ông Trần cho hay.

Ông cũng khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, yêu cầu đối phương bồi thường toàn bộ chi phí dọn dẹp, sửa chữa, cải tạo và khử trùng.