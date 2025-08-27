Ngày 27/8, lãnh đạo UBND xã Hải Thịnh cho biết, sau bão số 5 (Kajiki), tại bờ biển thuộc xã Hải Thịnh có nhiều loại hải sản bị sóng đánh dạt vào bờ, thu hút đông đảo người dân ra nhặt về làm thực phẩm hoặc đem bán tăng thêm thu nhập.

Người dân nhặt hải sản dạt vào bờ tại bãi biển thuộc xã Hải Thịnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Anh Nguyễn Thanh Tùng (trú xã Hải Thịnh) cho biết, sáng nay (27/8), anh ra bờ biển xã Hải Thịnh thấy rất nhiều ngao, sò, ốc móng tay và cả sá sùng dạt vào bờ. Thấy vậy, anh đã gọi cho nhiều người trong xóm tranh thủ ra nhặt “lộc biển”.

Chỉ sau khoảng 1 tiếng, anh Tùng nhặt được gần 6kg hải sản các loại.

Các loại hải sản bị sóng đánh vào bờ có ngao, sò, ốc móng tay, sá sùng. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

“Bình thường sau bão, tôi cũng thấy có ngao, sò hay ốc dạt vào bờ, nhưng lần này đặc biệt hơn khi xuất hiện cả sá sùng. Loài này có giá trị cao, hiếm khi thấy xuất hiện tại biển Hải Thịnh nên ai cũng bất ngờ. Sáng nay, có người đi sớm nhặt được cả cân sá sùng và chục cân ngao, sò”, anh Tùng nói.

Nhiều người dân đi sớm có thể nhặt được cả cân sá sùng. Ảnh: Nguyễn Thanh Tùng

Chị Trần Thị Hồng (trú xã Hải Thịnh) cho biết, trong sáng cùng ngày, chị may mắn nhặt được khoảng nửa cân sá sùng.

“Tôi đi muộn nên không nhặt được nhiều nhưng vẫn rất vui. Sá sùng bán được giá nhưng tôi để lại làm thực phẩm vì loài này rất bổ dưỡng”, chị Hồng chia sẻ.

Theo nhiều người dân địa phương, sá sùng được mệnh danh là “vàng ròng” biển, có giá trị rất cao, được coi là “món hời” lớn nhất trong lần này. Trong buổi sáng, mỗi người có thể nhặt được từ vài lạng đến vài cân hải sản, tùy may mắn và sự nhanh tay.