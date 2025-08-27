Ngày 27/8, Công an xã Đồng Thịnh cho biết đã lập biên bản thu giữ một khẩu súng ngắn K54 và 57 viên đạn do ông Bùi Xuân Được (SN 1940, trú tại thôn Lộng Điền, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) nhặt được khi đào cây chuối tại khu vực đê thôn Cốc Thành Đoài, xã Đồng Thịnh.

Ông Bùi Xuân Được bàn giao khẩu súng ngắn cho cơ quan công an địa phương. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, khẩu súng ngắn và đạn được bọc trong nilon chống sốc màu trắng, chôn dưới gốc cây chuối hột ở khu vực đê thuộc thôn Cốc Thành Đoài.

Khi đang đào cây chuối hột để mang về trồng, ông Được phát hiện khẩu súng nên đã mang đến giao nộp cho Công an xã Đồng Thịnh.

Khẩu súng ngắn K54. Ảnh: CACC

Công an xã Đồng Thịnh đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ thu nhận vũ khí là khẩu súng K54 số hiệu: N022794 và 57 viên đạn, bàn giao cho Chỉ huy Trưởng Quân sự xã Đồng Thịnh tiếp nhận, bảo quản, xử lý theo quy định của pháp luật.