Trận giông lốc bất ngờ quét qua địa bàn phường Lý Thường Kiệt và phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình vào khoảng 20h ngày 25/8 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tại phường Lý Thường Kiệt, phạm vi ảnh hưởng kéo dài khoảng 2km dọc theo quốc lộ 21, từ ngã tư đường tránh thành phố Phủ Lý (cũ) và quốc lộ 21 đến trường THCS Thi Sơn.

Bà Đinh Thị Thắng (68 tuổi, trú tại tổ dân phố số 2, phường Lý Thường Kiệt) đứng ngoài ngôi nhà bị cuốn tốc hết mái chưa hết ám ảnh kể lại: “Lúc đó trời mưa, thấy gió to nên tôi vội đi chốt hết cửa. Đột nhiên gió giật cửa ầm ầm, tôi sợ quá chạy vào nhà tắm giữ chặt cửa để tránh. Khoảng vài phút sau thấy im ắng, tôi cố bò ra thì cảnh tượng ngổn ngang, hàng xóm phải hỗ trợ kéo tôi ra ngoài. Lúc đó người tôi ướt sũng. Sống gần 70 năm nhưng tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đến vậy”.

Còn bà Đinh Thị Bắc (SN 1962) cũng chưa hết bàng hoàng, đau xót cho biết, cơn giông lốc tối 25/8 đã khiến ngôi nhà của mẹ bà là cụ Đ.T.Đ (SN 1937) đang sinh sống bị đổ sập, đè lên người khiến cụ Đ. tử vong. Cả người thân của bà gồm 4 hộ sinh sống xung quanh đó đều bị thiệt hại nặng nề, 2 người con của bà Bắc cũng bị thương.

“Ngôi nhà mẹ tôi ở xây đã lâu nhưng mới được tu sửa, nay sập tan hoang hết. Giờ mẹ mất, bố phải đi ở nhờ nơi khác để đảm bảo an toàn. Người thân của tôi 4 hộ xung quanh nhà cửa đều bị hư hại nặng nề”, bà Bắc nghẹn lời nói.

Bà Lê Thị Hồng Chuyên (tổ dân phố số 2, phường Lý Thường Kiệt) cũng chưa quên giây phút kinh hoàng: “Tôi đang ngồi trong nhà thì gió giật tung cửa, thấy bên ngoài đồ đạc bay tứ tung. Quá sợ hãi, tôi chạy vào trong thì ngã đập xuống khiến chân bị thương nhưng vẫn phải gắng bò tiếp để thoát hiểm. Tất cả xảy ra quá nhanh”.

Theo lời nhiều nhân chứng khác, trận giông lốc tối 25/8 quét qua chỉ chưa đầy một phút nhưng vô cùng dữ dội. Gió rít ầm ầm, tiếng mái tôn, cửa kính, đồ đạc va đập vang lên chát chúa như tiếng mìn nổ, người dân hoảng loạn la hét.

Sau hơn 1 ngày trận giông lốc kinh hoàng quét qua, hiện trường vẫn ngổn ngang.

Bên trong một ngôi nhà bị gió lốc cuốn bay trần.

Ngay gần đó, một quán phở bị đổ sập hoàn toàn.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, đến 23h ngày 25/8, bệnh viện đã tiếp nhận 15 trường hợp cấp cứu chuyển về từ hiện trường xảy ra trận giông lốc tối cùng ngày, trong đó có 1 ca tử vong ngoại viện.

Theo thống kê sơ bộ ban đầu, trận giông lốc quét qua địa phận phường Lý Thường Kiệt đã khiến một người tử vong là cụ bà Đ.T.Đ (SN 1937) do nhà đổ sập, đè lên người. Ngoài ra, hơn 200 ngôi nhà, 27 cột điện chiếu sáng hư hỏng; 8 cột chiếu sáng bị gãy, 11 biển trang trí hỏng, 15 biển trang trí vỡ.

Tại phường Kim Bảng, trận giông lốc gây thiệt hại nặng nề về tài sản đối với 25 hộ gia đình tại tổ dân số 7 và tổ dân phố Đanh Xá (tốc mái tôn, mái ngói, đổ cổng, tường rào, một số công trình phụ…).

Một khu thương mại cũng bị cơn cuồng phong giật vỡ toang các bảng biển cỡ lớn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền cơ sở, công an, quân đội... đã có mặt kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả.

Nhằm chia sẻ kịp thời với gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ 20 triệu đồng, UBND phường Lý Thường Kiệt hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình có người tử vong do trận giông lốc dữ dội gây ra.