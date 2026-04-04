Theo báo cáo mới công bố của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng tổng cộng 19 tấn vàng trong tháng 2, trong bối cảnh các nền kinh tế đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng và rủi ro từ xung đột Iran.

Ngân hàng Quốc gia Ba Lan dẫn đầu thị trường khi mua ròng tổng cộng 20 tấn vàng trong tháng 2, đưa tổng lượng nắm giữ lên 570 tấn, tương đương 31% tổng dự trữ quốc gia.

Theo bà Marissa Salim, Trưởng bộ phận nghiên cứu cấp cao của WGC, ngân hàng này đang hướng tới mục tiêu đạt 700 tấn vàng, theo định hướng được Thống đốc Adam Glapiński công bố trước đó.

Giới phân tích đang theo dõi sát sao chiến lược dự trữ vàng của Ba Lan trong bối cảnh ngân hàng trung ương nước này đề xuất khả năng “tiền tệ hóa” vàng. Đầu tháng trước, Thống đốc Glapiński đề xuất phương án huy động khoảng 13 tỷ USD thông qua việc bán một phần dự trữ vàng nhằm tài trợ cho chi tiêu quốc phòng. Kế hoạch này đi kèm mục tiêu tận dụng chu kỳ kinh tế thuận lợi để mua lại vàng trong tương lai.

Ngân hàng trung ương mua thêm vàng. Ảnh: Chí Hiếu

Tại khu vực Trung Á, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan tiếp tục gia tăng dự trữ khi mua thêm 8 tấn vàng trong tháng 2 – lần thứ hai kể từ đầu năm. Tổng dự trữ vàng của nước này đạt 407 tấn, chiếm tới 88% tổng dự trữ ngoại hối.

Ở Đông Nam Á, Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng tiếp tục mua ròng tháng thứ hai liên tiếp, bổ sung thêm 2 tấn vàng vào dự trữ quốc gia.

Trung Quốc và Cộng hòa Séc duy trì hoạt động mua vàng ở quy mô khiêm tốn nhưng ổn định.

Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là hai quốc gia bán ròng vàng lớn nhất trong tháng 2. Nga đã bán ra 6 tấn vàng, trong khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ bán 8 tấn trong cùng kỳ.

Dữ liệu mới nhất cho thấy dự trữ vàng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh 58,4 tấn trong tháng 3. Theo các nguồn tin, một phần vàng đã được bán trực tiếp, trong khi phần lớn được sử dụng trong các giao dịch hoán đổi nhằm tăng cường thanh khoản ngoại tệ và đồng nội tệ.

WGC cho biết thị trường xuất hiện các “tay chơi mới”. Điển hình, Ngân hàng Trung ương Uganda đã triển khai chương trình mua vàng trong nước từ hai năm trước và duy trì hoạt động này đến tháng 3 năm nay. Mục tiêu của cơ quan này là mua tối thiểu 100 kg vàng trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 từ các nhà sản xuất nội địa, qua đó củng cố dự trữ và giảm thiểu rủi ro từ thị trường tài chính quốc tế.

Ngân hàng Trung ương Kenya cũng đang phát tín hiệu sẽ triển khai chương trình tương tự trong thời gian tới.

Triển vọng thời gian tới, các chuyên gia dự báo nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương có thể chững lại khi các quốc gia ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với gián đoạn chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng gia tăng do xung đột tại Iran.

Theo bà Salim, diễn biến trong tháng 2 cho thấy hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương đã phục hồi sau giai đoạn trầm lắng đầu năm, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược của vàng trong cơ cấu dự trữ.

Các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng, nhạy cảm với biến động giá trong quá trình tích lũy.

Xu hướng tham gia ngày càng rõ nét của các nền kinh tế mới nổi, đặc biệt tại Đông Nam Á và châu Phi, tiếp tục là yếu tố đáng chú ý của thị trường vàng toàn cầu.

Giá vàng thế giới trong tháng 2/2026 ghi nhận biến động mạnh, vượt mốc 5.000 USD/ounce. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là chất xúc tác chính, thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn. Lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt đã làm suy yếu sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời, qua đó hỗ trợ vàng.

Đồng USD giảm giá trong nửa sau tháng cũng góp phần gia tăng lực cầu. Đáng chú ý, hoạt động mua ròng ổn định từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn vào các quỹ ETF đã tạo “bệ đỡ” quan trọng, giúp giá vàng duy trì xu hướng tăng bền vững bất chấp các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.