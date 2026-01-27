Thị trường kim loại quốc tế tiếp tục tăng dữ dội, với giá vàng và bạc cũng như bạch kim liên tiếp lập các đỉnh cao lịch sử trong những ngày đầu năm mới 2026.

Chỉ chưa đầy 1 tháng, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế đã tăng 45% lên mức 110 USD/ounce sau khi đã tăng 150% trong năm 2025. Rất nhiều lời cảnh báo đã được đưa ra về một cú điều chỉnh mạnh, nhưng bạc vẫn tiếp tục tăng lên các đỉnh cao mới. Nếu như cuối năm 2025, giá bạc mới chỉ ở mức 72 USD/ounce, thì tới 14h chiều 27/1 đã lên mức 109,77 USD/ounce.

Giá vàng cũng tăng với tốc độ rất nhanh và vẫn chưa có tín hiệu dừng lại khi các thông tin hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý này vẫn còn nguyên vẹn. Căng thẳng địa chính trị vẫn leo thang ở nhiều nơi trên thế giới. Đồng USD suy yếu và nhiều người lo ngại về một làn sóng bán tháo “tài sản Mỹ” giống như hồi tháng 4 năm ngoái khi Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế đối ứng lên phần lớn các quốc gia trên thế giới.

Tới 14h chiều 27/1, giá vàng giao ngay tăng thêm 83 USD (+1,7%) lên 5.095 USD/ounce (tương đương 163 triệu đồng/lượng theo tỷ giá tự do, và 161,7 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng). Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng thế giới đã tăng 17,6%. Trong năm 2025, vàng đã tăng 65%.

Giá vàng trong nước cũng tăng vọt lên đỉnh cao lịch sử 177 triệu đồng/lượng cho dù đồng USD giảm giá mạnh so với VND. Tỷ giá tự do rớt mạnh khoảng 260 đồng trong phiên 27/1 xuống còn 26.390 đồng/USD (giá bán). Tỷ giá USD/VND trên hệ thống ngân hàng cũng giảm nhanh, từ mức 26.381 đồng/USD (giá bán) trong phiên trước xuống 26.330 đồng/USD hôm 27/1.

Cụ thể, tới 14h chiều 27/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 175-177 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 173,5-176 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji tăng giá vàng nhẫn thêm 1 triệu lên 173-176 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng.

Giá bạc thế giới tăng chóng mặt hơn. Phiên 27/1, giá bạc tăng thêm 6,6 USD lên sát 110 USD/ounce. Trong 2 phiên liền trước, giá bạc tăng thêm tương ứng 5% và 7,3%. Trong nước, phiên 27/1, giá bạc bán ra lên mức 115 triệu đồng/kg.

Giá vàng SJC lên 177 triệu đồng/lượng. Ảnh: BG

Dòng tiền lớn đổ vào, tiếp thêm lửa cho vàng

Giá vàng thế giới dồn dập lập các đỉnh cao lịch sử mới trong bối cảnh có dấu hiệu các dòng tiền lớn mới đổ vào thị trường kim loại, trong đó có vàng và bạc. Nếu như trong năm 2025, giá vàng tăng đột biến, với mức tăng 65%, nhờ sức cầu lớn từ ngân hàng trung ương các nước, một vài quỹ ETFs vàng và nhà đầu tư cá nhân ở các nước, thì vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, thị trường xuất hiện lực cầu đến từ các tổ chức tư nhân.

Thông tin mới nhất cho thấy, ông lớn stablecoin trên thị trường tiền kỹ thuật số - Tether Limited đang nắm giữ lượng vàng lớn hơn nhiều ngân hàng trung ương.

Từ cuối năm trước, thông tin về “tay chơi” mới bất ngờ lộ diện trên thị trường vàng, đã hỗ trợ giá vàng tăng nóng. Đó là ông lớn stablecoin trên thị trường tiền kỹ thuật số - Tether Limited. Trong nhiều năm, các nhà phân tích kỳ vọng vàng mã hóa sẽ là bước tiến tiếp theo trong lĩnh vực kim loại quý. Các nhà đầu tư có xu hướng bảo vệ mình khỏi sự bất ổn tiền tệ, rủi ro địa chính trị và sự suy giảm niềm tin vào các biện pháp phòng ngừa rủi ro tài chính truyền thống.

Trong báo cáo tài chính quý IV vừa được công bố, Tether Gold (XAU₮), đồng tiền ổn định được bảo đảm bằng vàng lớn nhất thế giới tiết lộ một con số bất ngờ. Ông lớn tiền kỹ thuật số này nắm giữ 50% toàn bộ thị trường đồng tiền ổn định được bảo đảm bằng vàng. XAU₮ ghi nhận vốn hóa thị trường đạt 2,24 tỷ USD và token này vẫn được bảo đảm hoàn toàn bằng vàng vật chất theo tỷ lệ 1:1.

Cụ thể, tới cuối năm 2025, Tether Gold nắm giữ 520.089 ounce vàng (tương đương hơn 14,7 tấn) trong kho dự trữ. Vào cuối năm 2025, Tether cũng nằm trong top 30 quốc gia nắm giữ vàng toàn cầu, vượt qua các nước như Hy Lạp, Qatar và Úc.

Trong quý cuối cùng của năm ngoái, Tether Gold Investments, bao gồm Tether International Limited và TG Commodities Limited, đã bổ sung khoảng 27 tấn vàng vào danh mục đầu tư của quỹ, vượt quá lượng vàng mà hầu hết các ngân hàng trung ương riêng lẻ đã mua trong cùng kỳ.

Theo đánh giá của Tether, sự tăng vọt của giá vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce đánh dấu một sự thay đổi mang tính cấu trúc chứ không phải là sự tăng giá đột biến ngắn hạn.

Theo đó, khi các mối lo ngại về lạm phát, mất giá tiền tệ và rủi ro chủ quyền quốc gia trở lại vị trí hàng đầu, các nhà đầu tư ngày càng tìm kiếm các hình thức đầu tư vàng có tính thanh khoản cao. Các stablecoin được bảo đảm bằng vàng đang nổi lên như một bên hưởng lợi trực tiếp từ sự thay đổi này, cho phép các nhà đầu tư nắm giữ và chuyển vàng trên chuỗi khối mà không làm giảm tính minh bạch hoặc tốc độ thanh toán.

Trước đó, đại diện Tether chia sẻ có ý định mua khoảng 100 tấn vàng vật chất trong năm 2025, ngoài việc đầu tư vào các đối tác/công ty tài trợ cho các công ty khai thác vàng và chuỗi cung ứng vàng". Tether không chỉ mua vàng để bảo chứng cho tài sản mã hóa (token) vàng của mình mà còn đầu tư vào mặt hàng kim loại quý.

Như vậy, vàng đang được hỗ trợ mạnh bởi những tay chơi lớn trên thị trường, từ ngân hàng trung ương các nước cho tới các quỹ ETF vàng, các ngân hàng lớn và giờ đây là các ông lớn tiền số và có thể cả các tổ chức tài chính. Xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ và một đồng USD suy yếu có thể hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn.

Trong tuần trước, Goldman Sachs cho rằng vàng còn tăng giá do kỳ vọng khu vực tư nhân tham gia đa dạng hóa dự trữ như ngân hàng trung ương. Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/ounce trong năm 2026. Nhiều tổ chức khác cũng nâng lên mức 5.500 USD/ounce.

Giá vàng thế giới được nhiều tổ chức dự báo còn dư địa tăng trong năm 2026 nhưng bạc được cảnh báo có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh dù về trung và dài hạn vẫn tốt nhờ nhu cầu lớn cho lĩnh vực công nghiệp, kinh tế xanh… Bạc đã tăng quá nóng và có thể có một nhịp chỉnh. Dòng tiền có thể xoay vòng, từ loại tài sản biến động mạnh và định giá không còn quá hấp dẫn sang nơi ổn định hơn và/hoặc có tiềm năng lớn hơn.