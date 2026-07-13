Cà Mau:

CLIP: (nguồn: NDCC)

Cụ thể, khoảng 7h cùng ngày, trên địa bàn Cà Mau xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh. Tiếp đó, lốc xoáy hình thành, quét qua các xã Khánh Bình, Trần Văn Thời, Trí Phải, Lương Thế Trân và vùng lân cận.

Nhiều nhà sập, tốc mái sau trận mưa lớn kèm gió giật mạnh rồi hình thành lốc xoáy. Ảnh: TĐ

Chỉ trong ít phút, nhiều mái tôn, mái ngói bị cuốn phăng, cây xanh gãy đổ, đồ đạc trong nhà người dân bị gió hất văng. Sau đợt lốc, mưa giảm nhưng vẫn kéo dài nhiều giờ.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự cùng các đoàn thể hỗ trợ người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa và thống kê thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ.

Mái nhà bị lốc xoáy thổi tung. Ảnh: TĐ

Theo báo cáo của Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau, xã Khánh Bình thiệt hại nặng nhất với 25 căn nhà và một điểm lẻ Trường Tiểu học Lý Tự Trọng bị ảnh hưởng. Trong đó, 5 căn sập hoàn toàn, 20 căn tốc mái, hư hỏng. Bốn người bị thương đã được đưa đi điều trị.

Tại xã Trí Phải, 14 căn nhà ở ấp Kinh 5 bị tốc mái. Xã Lương Thế Trân có 20 căn nhà bị ảnh hưởng, gồm 1 căn sập và 19 căn hư hỏng. Xã Trần Văn Thời ghi nhận 12 căn nhà bị thiệt hại, trong đó một căn sập hoàn toàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Cà Mau xảy ra 82 vụ sạt lở đất, 43 vụ lốc xoáy cùng nhiều đợt mưa lớn, mưa trái mùa; thiên tai làm 2 người chết, 4 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính hơn 25,4 tỷ đồng.