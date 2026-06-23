Ngôi nhà Trevor Jason Kreke trước và sau cơn lốc. Ảnh: Trevor Jason Kreke/Storyful

Trevor Jason Kreke, cư dân thành phố Effingham thuộc bang Illinois (Mỹ), đang quay một đoạn video để gửi cho bạn bè nhằm cho thấy tình hình thời tiết ngày càng xấu đi.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, đoạn video đã trở thành bằng chứng sống cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai.

Đang ngồi trong nhà quay video, Trevor Jason Kreke nhận thấy cơn bão bên ngoài đang mạnh lên nhanh chóng.

"Cơn bão trở nên cực kỳ dữ dội. Cả ngôi nhà rung lắc, kính cửa sổ bắt đầu vỡ tung. Lúc đó tôi thực sự rất sợ hãi", Kreke kể lại.

Đoạn video ghi lại cảnh anh vừa quay vừa thốt lên đầy lo lắng rằng bên ngoài đang có bão. Chỉ vài giây sau, những tiếng động lớn vang lên liên tiếp, các mảng tường, mái và nhiều bộ phận của ngôi nhà bị xé toạc bởi sức gió khủng khiếp. Cơn lốc xoáy vừa quét qua ngôi nhà của anh.

"Cả ngôi nhà tôi đang sống đã bị xé nát thành từng mảnh. Tôi bị hất nghiêng ngả trong nhà", anh nói.

Cơn lốc đi qua, Kreke bước ra khỏi đống đổ nát trong trạng thái sững sờ. Căn nhà bị phá huỷ gần như toàn bộ. Kreke may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng, chỉ bị một số vết trầy xước và bầm tím.

Thống kê ban đầu cho thấy 30 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 29 căn khác hư hại nặng khi cơn lốc quét qua. Tuy nhiên, không ghi nhận trường hợp nào bị thương nghiêm trọng.

Nhìn lại khoảnh khắc sinh tử, Kreke cho rằng việc mình sống sót là một phép màu.

"Tôi tin rằng Chúa đã che chở cho tôi khi ở giữa tâm lốc xoáy. Khi nhận ra mình vẫn an toàn và chỉ có tài sản bị mất mát, điều đầu tiên tôi làm là cảm tạ Chúa", anh chia sẻ.

Trong một đoạn video đăng tải vài ngày sau thảm họa, người đàn ông này không giấu được xúc động khi nhắc đến sự hỗ trợ mà anh nhận được từ gia đình, bạn bè, cộng đồng địa phương, tờ People đưa tin ngày 22/6.

Nhiều ngày sau khi sự việc xảy ra, anh vẫn chưa thể tin mình đã sống sót qua thảm họa.

"Tôi vẫn ổn. Bằng một cách nào đó, tôi đã vượt qua được. Tôi thực sự hạnh phúc vì vẫn còn ở đây. Đến giờ mọi thứ vẫn như một giấc mơ khó tin đối với tôi", Kreke nói.