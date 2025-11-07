Sáng 7/11, ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch, cho biết trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 21h tối qua (6/11), kéo dài chỉ vài chục giây nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng. Gần 30 căn nhà bị hư hại, trong đó 3 nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Tại hiện trường, khu vực tổ dân phố Vĩnh Bình và Thăng Tân vẫn ngổn ngang mái tôn, ngói vỡ và cây cối bị quật đổ. Nhiều gia đình phải nhờ lực lượng dân quân và hàng xóm đến giúp dọn dẹp từ sáng sớm.

Bà Mai Thị Kim Tiến (63 tuổi, tổ Vĩnh Bình) cho biết, đêm qua gia đình bà đã đi sơ tán tránh bão ở trường học. Khi trở về, bà nghe hàng xóm báo tin mái nhà bị gió cuốn sạch, đồ đạc hư hỏng gần hết. Nhìn lại, bà nhận ra chỉ còn trơ khung xà và những mảnh ngói vỡ nằm ngổn ngang giữa sân.

Một ngôi nhà bị tốc mái ngói gần một nửa. Ảnh: N.X

Còn bà Nguyễn Thị Thân (52 tuổi, tổ Thăng Tân) vẫn chưa hết bàng hoàng. Trận lốc xoáy diễn ra chưa đến 10 giây nhưng đủ sức cuốn tung mái ngói, tốc hàng loạt tấm tôn và làm gãy nhiều cây lớn.

Khi cả nhà bà Thân đang ngủ thì gió rít dữ dội, mái ngói bay loảng xoảng, nhiều viên ngói rơi xuống nền. Mọi người trong nhà hốt hoảng chạy tìm chỗ nấp, sợ ngói bay trúng đầu. Cả nhà chỉ biết ôm nhau ngồi co lại, run lên vì sợ.

Nhà người dân ở phường Bàn Thạch tan hoang sau trận lốc xoáy. Ảnh: N.X

Hiện, phường Bàn Thạch đã huy động công an, dân quân, các tổ xung kích và Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

"Trước mắt, địa phương hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng cho hộ bị tốc mái một phần", ông Dương Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Bàn Thạch thông tin.

Một nhà dân tại xã Long Phụng (Quảng Ngãi) bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: N.X

Trước đó, khoảng 17h chiều 6/11, tại các thôn Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7 (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) cũng xuất hiện gió lốc mạnh kèm mưa lớn, gió giật dữ dội giữa cơn bão số 13 đang áp sát vào bờ.

Theo thống kê ban đầu, trận gió lốc đã khiến 45 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối gãy đổ. Rất may, không có thiệt hại về người.

Sáng nay (7/11), chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân và công an xã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời, đồng thời rà soát, di dời các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn.