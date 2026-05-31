Thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sinh kế, nhà ở và an sinh xã hội, tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo thông tin, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân tiếp cận kiến thức, chính sách và cơ hội phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo thông tin tại Hội nghị bàn giải pháp giảm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 diễn ra ngày 26/5/2026, công tác giảm nghèo của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện còn 3.456 hộ nghèo, chiếm 0,63% tổng số hộ dân, tỷ lệ giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra.

Khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các khu vực từng bước được thu hẹp.

Đạt được kết quả này, bên cạnh nguồn lực đầu tư trực tiếp cho người dân, tỉnh Cà Mau đã chú trọng đổi mới công tác truyền thông giảm nghèo thông tin gắn với chuyển đổi số, đa dạng hình thức truyền thông.

Các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội nghị, hội thảo và các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất.

Thông qua đó, người dân được tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các mô hình sản xuất hiệu quả, kiến thức khoa học kỹ thuật cũng như thông tin thị trường.

Cùng với đó, tỉnh triển khai Đề án hỗ trợ sinh kế giai đoạn 2025 - 2027 với tổng kinh phí hơn 578 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ hộ chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều hoạt động truyền thông, hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn sản xuất được tổ chức tại cơ sở, góp phần giúp người dân thay đổi nhận thức, mạnh dạn áp dụng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Công tác giảm nghèo thông tin còn được thực hiện thông qua việc nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ số cho người dân. Các địa phương tích cực hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, khai thác các nền tảng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và tìm kiếm thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, khoảng cách tiếp cận thông tin giữa khu vực thành thị và nông thôn từng bước được thu hẹp.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hiện toàn tỉnh còn 850 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số và gần 1.000 hộ nghèo không có khả năng lao động. Tình trạng tái nghèo vẫn xảy ra ở một số nơi do thu nhập của nhiều hộ dân chưa thực sự ổn định, còn thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là việc làm.

Với việc đa dạng hóa các phương thức truyền thông, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân, tỉnh Cà Mau đang từng bước tạo nền tảng quan trọng để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới.