Không ít người có nhiều nguồn thu nhập phát sinh (từ tiền lương, tiền công của nhiều công ty; thu nhập thêm từ bất động sản cho thuê; làm thêm...) thuộc diện phải tự quyết toán thuế TNCN đang loay hoay không biết phải quyết toán như thế nào và nộp hồ sơ quyết toán thuế ở đâu.

Đã có nhiều trường hợp, do nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN không đúng nơi quy định nên bị từ chối, mất rất nhiều thời gian và công sức cho việc quyết toán thuế.

Gỡ vướng về vấn đề này, bà Đặng Thị Huyền Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn thuế Savitax, cho biết, người nộp thuế có thể xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo những trường hợp sau:

Không ít người có nhiều nguồn thu nhập phát sinh thuộc diện phải tự quyết toán thuế TNCN. Ảnh: Nam Khánh

Nếu chỉ có thu nhập ở 1 tổ chức/doanh nghiệp: Người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức/doanh nghiệp chi trả thu nhập và đã khai thuế trong năm.

Ví dụ, năm 2024 làm cho công ty A ở Quận 1, TPHCM thì khi người nộp thuế tự quyết toán thuế TNCN, nơi nộp hồ sơ là Chi cục Thuế Quận 1 (lưu ý phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế TNCN, hồ sơ liên quan người phụ thuộc, căn cước công dân, mã số thuế... ).

Nếu có thu nhập từ nhiều tổ chức/doanh nghiệp và các tổ chức chi trả thu nhập này đã khấu trừ thuế TNCN: Người nộp thuế được lựa chọn nguồn chi trả thu nhập lớn nhất để xác định cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Ví dụ, tại công ty A có thu nhập 100 triệu đồng, công ty B là 200 triệu đồng, công ty C có 300 triệu đồng... thì sẽ chọn nguồn thu nhập từ công ty C và nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế đang quản lý trực tiếp công ty C.

Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập nào lớn nhất trong năm thì có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan quản lý thuế nơi mình cư trú.

Trường hợp có đăng ký giảm trừ gia cảnh: Người nộp thuế làm việc tại 2 công ty A và B nhưng đăng ký tính giảm trừ gia cảnh tại công ty A thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại chi cục thuế quản lý công ty A.

Trường hợp thay đổi nơi làm việc: Nếu 6 tháng đầu năm làm cho công ty A, nhưng 6 tháng cuối năm chuyển sang công ty B, tại thời điểm quyết toán thuế vẫn đang làm việc ở công ty B, thì người nộp thuế sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp đối với công ty B.

Trường hợp có thay đổi nơi làm việc nhưng không đăng ký giảm trừ gia cảnh với tổ chức trả thu nhập cuối cùng: Người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở chi cục thuế nơi mình cư trú.

Nếu không ký hợp đồng lao động và không còn làm việc ở tổ chức nào: Tại thời điểm quyết toán thuế, người nộp thuế đang làm tự do dù trước đó đã làm 2-3 tổ chức/doanh nghiệp, thì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế nơi mình cư trú.