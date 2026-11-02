Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2027 dự kiến tổ chức 2 đợt vào ngày 28/3 và 23/5. Tám trường đại học thành viên định hướng xét tuyển tổng hợp trên thang điểm 100, trong đó kết quả thi đánh giá năng lực là một tiêu chí có tỷ trọng cao.

Lịch thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2027

Năm 2027, kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến tiếp tục tổ chức 2 đợt tại 15 tỉnh, thành phố.

Theo dự kiến, đợt 1 diễn ra ngày 28/3/2027, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 22/1 đến 12/2/2027. Đợt 2 tổ chức ngày 23/5/2027.

Quy mô kỳ thi năm 2027 dự kiến đạt khoảng 200.000-250.000 lượt đăng ký, tương ứng khoảng 150.000 thí sinh dự thi.

ĐH Quốc gia TPHCM định hướng duy trì phương thức thi trắc nghiệm khách quan trên giấy, ổn định cấu trúc đề thi. Đơn vị tổ chức sẽ tiếp tục phát triển, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi theo ma trận, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng câu hỏi và đề thi.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi là nâng cao chất lượng đo lường, tăng độ tin cậy và khả năng phân loại thí sinh. Việc phân tích, đối sánh dữ liệu tuyển sinh với kết quả học tập cũng được chú trọng nhằm chứng minh giá trị sử dụng của kỳ thi, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh theo từng ngành và chương trình đào tạo.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia TPHCM, năm 2026, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực được 120 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng trong tuyển sinh ở nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật công nghệ, kinh tế, quản trị đến khoa học xã hội, y dược và sức khỏe.

Thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2026.

Tại hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM, tỷ lệ sinh viên trúng tuyển vào các trường thành viên sử dụng kết quả đánh giá năng lực tăng từ 77% năm 2024 lên 90,9% năm 2026. Cả 8 trường đại học thành viên đều sử dụng kết quả kỳ thi này trong tuyển sinh.

Cách tính điểm vào 8 trường ĐH Quốc gia TPHCM năm 2027

Về phương hướng tuyển sinh năm 2027, ĐH Quốc gia TPHCM định hướng áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp với một khung công thức thống nhất trong toàn hệ thống.

Các tiêu chí dự kiến gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM, điểm học tập THPT và những tiêu chí phù hợp khác.

Công thức xét tuyển tổng hợp dự kiến như sau:

XTTH = w1 × THPT + w2 × ĐGNL + w3 × Học bạ + Điểm cộng, điểm thưởng

Trong đó:

THPT: Kết quả thi tốt nghiệp THPT.

ĐGNL: Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức.

Học bạ: Kết quả học tập ở bậc THPT.

w1, w2, w3: Các trọng số tương ứng với từng tiêu chí xét tuyển.

Các trọng số dự kiến được tính toán dựa trên tỷ lệ nhập học theo từng phương thức trong 3 năm gần nhất hoặc thông qua hồi quy giữa điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển.

Thang điểm xét tuyển tổng hợp dự kiến thống nhất trong toàn hệ thống là 100 điểm. Tuy nhiên, các trường thành viên được tự chủ trong việc xác định trọng số, hệ số, cách quy đổi và khung quy đổi điểm, cũng như việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ.

Đối với điểm cộng và điểm thưởng, ĐH Quốc gia TPHCM cho biết sẽ xem xét áp dụng phù hợp sau khi Bộ GD-ĐT ban hành các quy định sửa đổi về tuyển sinh.

Một nội dung đáng chú ý khác là lộ trình ưu tiên xét tuyển đối với học sinh thuộc 149 trường THPT theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM. Từ năm học 2027-2028, diện ưu tiên này dự kiến chỉ áp dụng với học sinh đã học tối thiểu 2 năm tại trường THPT thuộc danh sách và có kết quả học tập trung bình 3 năm THPT từ mức tốt trở lên. Từ năm 2029, đối tượng được ưu tiên dự kiến chỉ còn học sinh các trường THPT chuyên.