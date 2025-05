Theo China Times, nhiều người có thói quen thưởng thức cà phê mỗi ngày nhưng bác sĩ Vương Tư Hằng (Trung Quốc), cho rằng không phải lúc nào thức uống này cũng có lợi. Thời điểm dùng cà phê có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ.

Một nghiên cứu lớn tại Mỹ, kéo dài gần 10 năm với sự tham gia của hơn 40.000 người, cho thấy chỉ những người uống cà phê vào buổi sáng mới có tỷ lệ tử vong giảm đáng kể.

Cụ thể, so với những người không uống cà phê, nhóm uống cà phê vào buổi sáng có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 16% và tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch giảm tới 31%. Ngược lại, những người uống cà phê rải rác trong ngày, vào buổi chiều hoặc tối, không đạt được lợi ích tương tự. Thậm chí, việc tiêu thụ caffeine (chất có nhiều trong cà phê) vào thời điểm muộn còn có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và huyết áp cao.

Bạn chỉ nên uống cà phê vào buổi sáng. Ảnh minh họa: Ban Mai

Lý giải điều này, bác sĩ Vương cho biết caffeine có thể ức chế quá trình tiết melatonin - loại hormone điều hòa giấc ngủ. Nếu dùng vào buổi chiều hoặc tối, caffeine có thể làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe nói chung. Nói cách khác, để cà phê có lợi, không chỉ cần chú ý đến liều lượng mà cả thời điểm sử dụng cũng rất quan trọng.

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Phẩm Huyên cũng khuyến nghị cà phê mang lại nhiều lợi ích, nhưng nên tránh pha thêm quá nhiều đường hoặc kem béo có thể gây tăng cân và tạo gánh nặng cho cơ thể. Mỗi người không nên tiêu thụ quá 300mg caffeine mỗi ngày, tương đương 1-2 ly cà phê. Tuy nhiên, khả năng chịu đựng caffeine của mỗi người là khác nhau và việc uống quá nhiều có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tác hại của huyết áp cao

Huyết áp cao, hay còn gọi là tăng huyết áp, là một tình trạng phổ biến và làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng:

- Gây suy tim: Tim phải làm việc quá sức để bơm máu, dẫn đến dày cơ tim và suy tim theo thời gian.

- Gây bệnh thận và suy thận: Làm hỏng các mạch máu nhỏ trong thận, giảm khả năng lọc chất thải.

- Ảnh hưởng đến thị lực: Làm tổn thương các mạch máu trong mắt, gây mờ mắt hoặc mất thị lực.

- Suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ: Giảm lưu lượng máu lên não, đặc biệt nguy hiểm với người lớn tuổi.

Huyết áp cao bị gọi là “kẻ giết người thầm lặng”. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và thay đổi lối sống là cách phòng ngừa quan trọng tình trạng này.