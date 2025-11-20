Ly cà phê đặc biệt này có giá 45 NDT (khoảng 166 nghìn đồng), nhanh chóng tạo thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo The Cover, ly cà phê được rắc hỗn hợp bột gián xay mịn và ấu trùng sâu vàng sấy khô. Người từng thưởng thức nhận xét thức uống có vị “khét và hơi chua”, khác hẳn hương vị cà phê quen thuộc. Tuy vậy, sự tò mò vẫn khiến nhiều bạn trẻ muốn thử, xem đây như một trải nghiệm lạ tại bảo tàng chuyên về côn trùng.

Thức uống này xuất hiện từ cuối tháng 6/2025 và chỉ gần đây mới trở thành xu hướng trên mạng. “Vì là bảo tàng lấy côn trùng làm chủ đề, việc bổ sung những món đồ uống phù hợp là điều dễ hiểu”, đại diện bảo tàng chia sẻ.

Ly cà phê phủ côn trùng đang được giới trẻ Trung Quốc hiếu kỳ lựa chọn. Ảnh: Weibo

Cà phê gián chỉ là một phần trong bộ sưu tập đồ uống mang phong cách “côn trùng hóa” mà bảo tàng phát triển. Danh sách này còn có thức uống pha thêm dịch tiêu hóa của cây nắp ấm - loài thực vật ăn thịt côn trùng và một phiên bản giới hạn sử dụng kiến, chỉ phục vụ trong dịp Halloween.

Nhân viên bảo tàng tiết lộ, các nguyên liệu đều được lấy từ cửa hàng dược liệu đông y cổ truyền Trung Quốc, nơi bột gián được sử dụng với công dụng hỗ trợ lưu thông máu, còn sâu vàng giàu protein được xem là có lợi cho hệ miễn dịch.

Theo người này, cửa hàng bán hơn 10 ly cà phê gián mỗi ngày, chủ yếu cho những khách trẻ tìm kiếm trải nghiệm lạ. Ngược lại, nhiều phụ huynh tỏ ra e dè, nhất là những người sợ côn trùng.

Một blogger trú tại Bắc Kinh, Chen Xi, đã thử món này theo yêu cầu của người theo dõi. Anh nhắm mắt uống một hơi rồi thừa nhận: “Không ghê như tôi tưởng”. Tuy nhiên trên mạng xã hội vẫn có nhiều luồng ý kiến. Nhiều người nói sẽ “không dám uống dù được trả tiền”, trong khi số khác xem đây là xu hướng ẩm thực sáng tạo của thị trường cà phê Trung Quốc.

Những món cà phê khác biệt không phải điều hiếm ở Trung Quốc. Hồi đầu năm, một quán cà phê tại tỉnh Vân Nam gây chú ý khi phục vụ cà phê trộn sâu chiên giòn. Ở tỉnh Giang Tây, một cửa hàng khác lại kết hợp cà phê latte với ớt chiên và bột tiêu cay, tạo ra hương vị “lạ miệng đến bất ngờ”.

Sự xuất hiện của cà phê gián được xem là bước tiếp theo trong xu hướng sáng tạo đồ uống của nhiều quán tại quốc gia này - nơi khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng thích tìm kiếm trải nghiệm độc đáo, khác biệt.

Dù chỉ là sản phẩm thử nghiệm, cà phê gián nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý. Với một bộ phận khách trẻ, đây là trải nghiệm mới mẻ trong xu hướng ẩm thực sáng tạo đang nở rộ. Ngược lại, không ít người chỉ nghĩ đến việc uống cà phê pha côn trùng đã cảm thấy ái ngại.

Bất chấp những ý kiến trái chiều, món đồ uống này cho thấy cách các bảo tàng và quán cà phê ở Trung Quốc tận dụng sự tò mò của công chúng để tạo điểm nhấn. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, ly cà phê phủ bột gián vẫn làm tròn vai trò như gây chú ý và duy trì cuộc tranh luận liên tục.