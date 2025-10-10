Khoảng 9 tháng trước, đúng chiều mùng 4 tết Nguyên đán 2025, Bội Ngọc (29 tuổi) - chủ một tiệm cà phê mèo ở phường Bình Thới, TPHCM - nhận được thông báo từ nhân viên, rằng có một chú gà con đi lạc vào khuôn viên của tiệm.

Thời điểm đó, con gà còn rất nhỏ, chỉ bằng ba ngón tay. Nghĩ có thể xe chở gà đi ngang qua làm rơi, lại thương con vật bé xíu, Ngọc cùng nhân viên giữ lại nuôi, chăm sóc như “con cưng”.

“Mình nghĩ, con gì đi lạc vào nhà mà không phải do ai cố tình mang đến thì đều là cái duyên. Việc nuôi một con gà cũng không quá khó, nên chúng mình quyết định cùng nhau chăm sóc nó”, Ngọc chia sẻ và cho biết con gà được đặt tên là Jolibee.

Chú gà đi lạc lúc mới được nuôi và sau vài tháng

Thời gian đầu, nữ chủ quán nhận thấy chú gà con thích nghi nhanh, khá bạo dạn và rất quấn người. Gà ăn khỏe, lớn nhanh và sớm “trổ mã”.

Càng lớn, chú gà càng nổi bật với mào đỏ rực, bộ lông dài, mượt, toàn thân trắng muốt, phần lông cổ ánh vàng.

“Tính đến nay, Jolibee đã nặng 2,8 kg, tăng 2kg so với lúc đi lạc - to hơn nhiều so với những con gà mình từng thấy. Ngoại hình sáng sủa, đáng yêu lắm”, Ngọc cười nói.

Con gà đi lạc được nuôi tại tiệm cà phê ở TPHCM và được đặt tên là Jolibee

Ngọc cho hay, lúc còn bé, gà được cho ăn cám (loại dành riêng cho gà con), sâu gạo. Khi con vật trưởng thành, cứng cáp hơn, cô cho ăn thêm ngũ cốc và một số loại thực phẩm khác.

Để nuôi gà đúng cách, nữ chủ quán còn tham khảo kinh nghiệm từ bác sĩ thú y và ứng dụng chat GPT. Nhờ đó, quá trình chăm sóc loài vật nuôi này không gặp khó khăn hay xảy ra sự cố nào.

Thậm chí, Ngọc còn đưa gà đi tiêm phòng đầy đủ để phòng bệnh, giúp Jolibee khỏe mạnh và đảm bảo an toàn cho người nuôi. Ngoài ra, chú gà còn được tắm bằng sữa tắm để luôn sạch sẽ, giữ bộ lông mềm mượt, thơm tho.

Chú gà được chăm sóc tốt, mào đỏ tươi, lông dày, dài và mượt

Ngoài đồ ăn dành riêng cho gà, con vật này còn thích "xin" đồ ăn của nhân viên và khách

Nữ chủ quán 29 tuổi cũng tiết lộ, nhược điểm duy nhất là gà đi vệ sinh liên tục nên không thể cho đi lại, "vui chơi" trong không gian tiệm cà phê.

Vì vậy, Jolibee được nuôi ngoài sân, có chuồng riêng để đảm bảo an toàn và giữ vệ sinh sạch sẽ. Thỉnh thoảng, Ngọc và nhân viên còn phải thay chuồng lớn hơn để chú gà có đủ không gian sinh hoạt, phù hợp với sự phát triển.

Chú gà được sắm sửa phụ kiện như mũ, áo…, chăm sóc tỉ mỉ như "con cưng"

“Con gà này rất thông minh, tính cách lại như một đứa trẻ. Nó chỉ thân thiết với chủ, còn ai bị ‘ghét’ thì sẽ tìm cách trả thù. Ở tiệm có bạn nhân viên tên Thịnh là ‘nạn nhân quen thuộc’, thường xuyên bị Jolibee phá đồ ăn, xả chất thải lên dép hoặc chọc ghẹo đủ kiểu.

Tuy vậy, cũng có lúc nó rất hợp tác và ngoan ngoãn. Ví dụ, khi mình bế lên, nó nằm im rồi ngủ ngon lành”, Ngọc kể.

Chú gà khá quấn người, thích làm nũng chủ

Hiện, Jolibee được xem như một “thành viên nhí” đặc biệt của tiệm. Không chỉ được chủ quán và nhân viên chăm sóc, cưng chiều, mà “chú gà nổi tiếng” này còn nhận được nhiều tình cảm từ khách quen lẫn khách mới.

Thỉnh thoảng, những khoảnh khắc hài hước của Jolibee được các bạn trong tiệm ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.

Ảnh, video: BoNé Petkery