Thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 11 vừa qua, nước ta xuất khẩu gần 89.000 tấn cà phê, thu về khoảng 508 triệu USD, tăng mạnh 41% về lượng và tăng 44,4% về giá trị so với tháng 11/2024.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt 1,4 triệu tấn, giá trị 7,94 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu chỉ tăng 15,1% nhưng giá trị tăng vọt 60,9%. Đó là bởi giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 5.661 USD/tấn, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo các chuyên gia, năm 2025 được đánh giá là năm thành công của ngành cà phê Việt Nam. Hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng tích cực, chủ yếu nhờ giá cà phê ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chủ lực tiếp tục được duy trì ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động xuất khẩu.

Việc từng bước cải thiện chất lượng sản phẩm cũng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu và vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê 11 tháng năm 2025 đạt gần 8 tỷ USD. Ảnh: Nguyễn Huế

Với xu hướng này, xuất khẩu cà phê năm 2025 dự kiến đạt mức cao kỷ lục về kim ngạch, tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Kéo theo đó, nông dân trồng cà phê ở nước ta cũng có một năm bội thu nhờ được mùa, được giá.

Những ngày này, tại thủ phủ cà phê Tây Nguyên lại vào vụ thu hoạch mới, người nông dân tất bật đi “hái tiền tỷ”.

Tại xã Đắk Sắk, tỉnh Đắk Nông, ngày nào ông Nguyễn Văn Tạo cũng cùng mọi người lên rẫy hái cà phê. Diện tích cà phê chín sớm của gia đình không nhiều, nhưng vợ chồng ông vẫn phải thuê thêm nhân công mới kịp thu hoạch.

“Cà phê chín rộ phải cuối tháng 12 này. Lúc đó công việc bận rộn hơn bây giờ rất nhiều. Ngoài thu hái cà phê còn phải phơi khô, đóng bao cất kho”, ông chia sẻ.

Theo ông, năm nay cà phê chín sớm thì không được mùa, nhưng cà phê chính vụ thì năng suất và chất lượng rất tốt. Do đó, ông nhẩm tính mỗi 1ha có thể thu được 5-5,5 tấn nhân. Vụ này, gia đình ông có tổng cộng 7ha cà phê cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 35-37 tấn.

“Giá cà phê nhân thời điểm này chỉ 95.000 đồng/kg, tuy có giảm so với trước nhưng nông dân vẫn có lợi nhuận rất tốt”, ông Tạo nói. Song, gia đình ông thường trữ cà phê trong kho, chờ sau Tết Nguyên đán giá tăng sẽ đem ra cân bán hết cho đại lý. Ngoài cà phê, vợ chồng ông Tạo còn trồng sầu riêng, hồ tiêu dù diện tích không lớn. Thế nên, khoản lợi nhuận thu về từ bán cà phê hầu như vợ chồng ông không dùng đến, chỉ để gửi tiết kiệm và cho các con đầu tư làm ăn.

Như vụ vừa rồi, toàn bộ 35 tấn cà phê nhân ông đều xuất bán được với giá 127.000 đồng/kg - mức giá gần như cao nhất năm. Bán xong, ông Tạo thu về khoảng 4,4 tỷ đồng.

Nông dân Tây Nguyên lại bước vào niên vụ thu hoạch cà phê mới. Ảnh: Nguyễn Huế

Tương tự, sau khi đút túi gần 2 tỷ đồng nhờ bán cà phê, khoảng nửa tháng nay vợ chồng anh Lê Văn Quân ở Đắk Nông lại tất bật vào vụ thu hoạch mới.

Với diện tích 4ha cà phê (chưa tính số cà phê trồng xen canh), anh Quân nhẩm tính vụ này có thể thu về ít nhất 20 tấn nhân. Bởi, năm nay thời tiết thuận lợi, không gặp tình trạng khô hạn như niên vụ trước đó nên cà phê được mùa hơn.

“Hiện, có một số đại lý hỏi mua nhưng tôi không vội bán do chưa được giá”, anh cho hay.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 ước tăng từ 5-10% so với niên vụ trước đó.

Nguyên nhân là vì hai năm trở lại đây, giá cà phê tăng và neo ở mức cao giúp người nông dân trồng loại cây này có thu nhập rất cao. Khi cà phê được giá, họ quay lại chăm sóc vườn cà phê tốt hơn. Cùng với đó, thời tiết cũng thuận lợi hơn vụ trước đó nên năng suất và chất lượng cà phê được tăng.

Thế nhưng, từ đầu tháng 12, giá cà phê trong nước giảm mạnh do áp lực nguồn cung tăng khi vụ thu hoạch niên vụ 2025-2026 tại các tỉnh Tây Nguyên bước vào cao điểm. Hơn nữa, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm đã kéo giá xuất khẩu đi xuống, buộc doanh nghiệp điều chỉnh giá thu mua.

Hiện, giá cà phê nhân tại thị trường nội địa dao động trong khoảng 92.000-94.000 đồng/kg.

Theo Chủ tịch VICOFA, hai nguồn cung cà phê lớn của thế giới là Brazil và Việt Nam đều được mùa, sản lượng tăng nên giá cà phê có thể vẫn tiếp đà giảm, song không thể rơi về mức giá đáy như trước kia.

Đà giảm có thể ngừng lại ở ngưỡng 80.000-85.000 đồng/kg thì vụ thu hoạch này người nông dân vẫn có lợi nhuận tốt, ông chia sẻ.