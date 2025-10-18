Dương Đức Hải hát cùng dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra (Mỹ).

Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Việt - Mỹ vừa tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Kết nối giai điệu Việt - Mỹ với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi bật của hai quốc gia. Đặc biệt là Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới Johns Creek Symphony Orchestra - dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng quốc tế Henry Cheng cùng 45 nhạc công đến từ Mỹ đã tạo ra sức hút lớn đối với không chỉ khách mời mà còn cả những khán giả yêu nhạc thính phòng cổ điển tại Việt Nam.

Đây là lần hiếm hoi khán giả Việt Nam được đón dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới, đặc biệt là sự xuất hiện của nghệ sĩ dương cầm Maxim Lando, bên cạnh đó là các nghệ sĩ: Tùng Dương (Việt Nam), Mikaela Ayira (giọng ca 17 tuổi - Top 5 The Voice Mỹ)…

Dương Đức Hải khoe giọng hát trời phú.

Nghệ sĩ opera nhí Dương Đức Hải vinh dự được góp mặt trong chương trình. Việc hát với cả một dàn nhạc giao hưởng lớn tầm cỡ thế giới là một vinh dự những cũng đầy áp lực với bất kỳ một nghệ sĩ nào. Tuy nhiên, vượt qua những rào cản tâm lý đó, Dương Đức Hải - học sinh lớp 8 trường Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bước ra sân khấu một cách đĩnh đạc và thể hiện thành công bài hát Mamma trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

Mamma là ca khúc kinh điển của Ý do Cesare Andrea Bixio sáng tác và Bruno Cherubini viết lời. Bản hòa âm do nhạc sĩ kiêm chỉ huy Dustin T. (Việt Nam) phối khí, Dương Đức Hải đã trình bày vô cùng chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ nhí Dương Đức Hải biểu diễn tự tin.

“Em rất vinh dự khi được tham gia biểu diễn trong chương trình này. Em đã chọn bài hát Mamma để thể hiện vừa để phục vụ khán giả nhưng cũng là món quà muốn gửi tặng cho người mẹ đã luôn chăm sóc và yêu thương em. Em cũng muốn gửi món quà này đến với các cô giáo - những người em coi như là mẹ của mình nhân ngày 20/10” - Dương Đức Hải chia sẻ với VietNamNet.

Dương Đức Hải từng gặt hái khá nhiều thành công trên sân khấu opera trong năm 2025, em từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi Crescendo 2025 tại Việt Nam. Tại đây, Hải tham dự hai bảng và đoạt cả hai giải, gồm giải Nhất bảng Festival (không chuyên) và giải Đặc biệt bảng Competition (dành riêng cho học sinh - sinh viên đang theo học thanh nhạc bài bản).

Dương Đức Hải mới 13 tuổi.

Dương Đức Hải cũng là thí sinh Việt Nam dự thi Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP và đạt huy chương Vàng. Đây là sự kiện nghệ thuật với quy mô lớn và uy tín tại Trung Quốc thu hút hàng nghìn thí sinh tham gia vòng loại và vòng chung kết được tổ chức ở thành phố Thượng Hải do Trung tâm Giao lưu Văn hóa trong và ngoài nước thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trung Quốc tổ chức.

Ảnh: NVCC