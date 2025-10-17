Tối 16/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Việt - Mỹ diễn ra long trọng với sự góp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt Kết nối giai điệu Việt - Mỹ với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ nổi bật của hai quốc gia.

Sân khấu gây ấn tượng mạnh về thị giác.

Lần hiếm hoi khán giả Việt Nam được đón Dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng quốc tế Henry Cheng. Nằm trong khuôn khổ chương trình, khán giả được thưởng thức tác phẩm kinh điển của thế giới nhạc cổ điển Danube Blue (Valse Đa-nuýp xanh) của Johann Strauss II; Titanic Suite (Tổ khúc Titanic) từ một bộ phim kinh điển cùng tên ra rạp năm 1997 của đạo diễn James Cameron với 11 giải Oscar và doanh thu gần 2,3 tỷ USD.

Thiên tài piano 23 tuổi người Mỹ Maxim Lando chơi cùng Dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra.

Nhạc phim trong bộ phim kinh điển The Godfather (Bố già) từng giành 3 tượng vàng Oscar 1973 hay tác phẩm kinh điển In Persian of Market (Phiên chợ Ba Tư); Rhapsody in Blue (Rhapsody xanh) của George Gershwin, Fanfare for the Common Man (Khúc nhạc hiệu cho nhân dân) của Aaron Copland… cũng được trình diễn đầy thuyết phục bởi Dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra.

Tùng Dương thể hiện giọng hát đẳng cấp khi song ca với Mikaela Ayira.

Màn kết hợp giữa giọng ca 17 tuổi - Top 5 The Voice Mỹ Mikaela Ayira và Tùng Dương với trích đoạn trong vở nhạc kịch kinh điển The Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) của Andrew Lloyd Webber để lại ấn tượng mạnh cho người xem.

Tùng Dương thể hiện vị trí là giọng ca hàng đầu Việt Nam khi diễn cùng các nghệ sĩ Hoa Kỳ.

Bóng ma trong nhà hát là một trong những vở nhạc kịch thành công nhất, được biểu diễn nhiều nhất thế giới kể từ năm 1986 tới nay. Tác phẩm đòi hỏi nghệ sĩ phải có kỹ thuật và giọng hát cực tốt. Bóng ma trong nhà hát kể về câu chuyện tình yêu bí ẩn, lãng mạn và ám ảnh giữa một giọng nữ cao trẻ tuổi và một thiên tài âm nhạc bị biến dạng sống ẩn mình dưới tầng hầm của Nhà hát Opéra Garnier ở Paris. Sự thăng hoa xuất thần của giọng ca dày dặn kinh nghiệm Tùng Dương cùng sức trẻ và chất giọng cực khoẻ của Mikaela Ayira đã mang tới tiết mục bùng nổ cho chương trình.

Ngoài ra, Tùng Dương cùng Dàn nhạc giao hưởng Johns Creek còn mang đến một phiên bản mới lạ cho bản hit Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

Ca sĩ nhí Dương Đức Hải.

Chương trình cũng có sự xuất hiện của ca sĩ nhí Dương Đức Hải thể hiện ca khúc Mamma (Mẹ ơi). Nghệ sĩ kèn Clarinet Trần Khánh Quang trình diễn tác phẩm The Terminal (Nhà ga) hay có tên khác là The Tale Of Viktor Navorski (Câu chuyện về Viktor Navorski) với Dàn nhạc giao hưởng Johns Creek cực kỳ cuốn hút.

Henry Cheng là một nhạc trưởng quốc tế được công nhận rộng rãi, nổi bật bởi sự kết hợp hài hòa giữa tài năng âm nhạc xuất sắc.

Đặc biệt, 45 nghệ sĩ trong dàn nhạc đến từ Mỹ chơi 2 tác phẩm của Việt Nam là Pizzicato Việt Nam của Đặng Hữu Phúc và Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương) cùng TS. cello Đinh Thị Hoài Xuân và nghệ sĩ kèn clarinet Trần Khánh Quang.

TS. cello Đinh Thị Hoài Xuân và nghệ sĩ kèn clarinet Trần Khánh Quang biểu diễn cùng dàn nhạc Mỹ.

Kết nối giai điệu Việt - Mỹ do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm Tổng đạo diễn, công ty của nhạc sĩ Tú Dưa là đơn vị tổ chức sản xuất đã mang đến một chương trình nghệ thuật đẳng cấp, thoả mãn những khán giả khó tính nhất với nhạc mục phong phú ở cả lĩnh vực thanh nhạc và khí nhạc. Các tác phẩm từ cổ điển đến những bản nhạc phim đình đám hay các bản hit dành cho đại chúng với sự biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ hai quốc gia đều nhận được những tràng pháo tay kéo dài.

Tùng Dương cùng Mikaela Ayira và thiên tài piano 23 tuổi Maxim Lando sau chương trình.

Clip, ảnh: Mạnh Nguyễn