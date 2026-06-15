Ngày 15/6, truyền thông quốc tế đưa tin nam ca sĩ Oliver Tree qua đời ở tuổi 33 sau vụ va chạm giữa 2 trực thăng tại Rio de Janeiro, Brazil.

Theo thông tin từ cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương, 2 trực thăng đã va chạm trên không vào sáng 14/6 tại khu vực phía tây Rio de Janeiro. Sau cú va chạm, một trong các máy bay rơi xuống bãi đỗ xe của một đại lý ô tô điện, gây ra hỏa hoạn. Toàn bộ 6 người có mặt trên 2 trực thăng đều thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng.

Oliver Tree được xác định là một trong các nạn nhân của vụ tai nạn. Những người thiệt mạng còn có nhà sáng tạo nội dung Gaspar Prim, 2 hành khách và Lucas Brito Chaves cùng 2 phi công.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thông tin về sự ra đi đột ngột của Oliver Tree khiến người hâm mộ bàng hoàng, bởi nam ca sĩ vẫn hoạt động sôi nổi và vừa phát hành album Love You Madly, Hate You Badly hồi tháng 4. Trước khi gặp nạn, anh đang thực hiện chuyến lưu diễn quốc tế với nhiều điểm dừng tại châu Âu, Mỹ, Úc và châu Á.

Ca sĩ Oliver Tree sinh năm 1993. Ảnh: WireImage

Sinh năm 1993 tại California, Oliver Tree bắt đầu theo đuổi âm nhạc từ khi còn trẻ và dần tạo dựng tên tuổi nhờ phong cách nghệ thuật độc đáo cùng mái tóc "bát úp" đặc trưng.

Anh được đông đảo khán giả biết đến qua các ca khúc như Life Goes On, Miss You, Alien Boy, When I'm Down... Nhiều sản phẩm của nam ca sĩ đã đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến.

Năm 2020, Oliver Tree phát hành album phòng thu đầu tay Ugly Is Beautiful và gặt hái nhiều thành công.

Nguồn: CNN