Ngày 26/5, 8World đưa tin Vương Hoằng Nghị gặp tai nạn trong lúc ghi hình bộ phim cổ trang Kim Chi.

Theo thông tin được chia sẻ, sự cố xảy ra khi nam diễn viên thực hiện cảnh đánh nhau cùng nhiều diễn viên quần chúng. Trong quá trình quay, một thanh đao đạo cụ bằng gỗ bất ngờ cứa trúng vùng dưới mắt trái của anh. Vết thương được cho là chỉ cách nhãn cầu vài milimet, khiến hiện trường lúc đó hoảng loạn.

Tai nạn khiến nam diễn viên nhập viện:

Sau tai nạn, Vương Hoằng Nghị được đoàn phim đưa đi cấp cứu trước khi chuyển tới một bệnh viện chuyên khoa tại Hàng Châu để tiếp tục điều trị. Đội ngũ y tế đã tiến hành khâu thẩm mỹ nhiều lớp nhằm giảm nguy cơ để lại sẹo trên gương mặt nam diễn viên.

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Vương Hoằng Nghị cũng đăng bài trấn an người hâm mộ. Anh cho biết bản thân đã hoàn tất điều trị và nhắn nhủ: “Không sao đâu, sẽ dần hồi phục thôi, mọi người đừng lo”.

Phía đoàn phim Kim Chi sau đó công khai xin lỗi và thừa nhận còn sơ suất trong khâu quản lý an toàn đạo cụ. Ê-kíp cho biết đã lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện tại phim trường để tránh xảy ra sự cố tương tự.

Vương Hoằng Nghị trong "Kim Chi".

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn đặt câu hỏi về mức độ an toàn của các cảnh hành động và kêu gọi đoàn phim siết chặt quy trình bảo hộ cho diễn viên.

Vương Hoằng Nghị sinh năm 1999 tại Hàng Châu được biết đến qua nhiều phim cổ trang và lãng mạn với hình ảnh trẻ trung cùng khả năng biến hóa đa dạng. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2021 với vai phụ trong Ánh Trăng Soi Lòng Ta.

Nam diễn viên nhanh chóng được chú ý qua các phim như Thả Thí Thiên Hạ (2022), Trường Tương Tư (2023-2024), Anh Hùng Xạ Điêu (2024)...