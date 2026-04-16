Ngày 16/4, truyền thông Malaysia đưa tin Siti Nurhaliza (47 tuổi) gặp tai nạn giao thông trên cao tốc sau khi kết thúc một sự kiện tại huyện Sepang.

Theo đó, xe chở nữ ca sĩ cùng phương tiện phía sau chở ê-kíp đều nằm trong vụ va chạm liên hoàn 4 xe. Ngay sau tai nạn, cô được nhanh chóng đưa ra khỏi xe và chuyển sang phương tiện khác để đến bệnh viện kiểm tra.

Nữ ca sĩ hoảng loạn sau tai nạn liên hoàn.

Do phần mắt cá chân bị sưng, Siti Nurhaliza được chụp X-quang để kiểm tra nguy cơ tổn thương dây chằng. Kết quả cho thấy không có chấn thương nghiêm trọng, song cô vẫn cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục.

Sau khi trở về nhà, nữ ca sĩ đăng tải video trấn an người hâm mộ. Trong clip, cô xuất hiện với cổ chân trái được băng bó. “Cảm ơn mọi người đã cầu nguyện. Lúc xảy ra tai nạn tôi rất hoảng sợ, nhưng may mắn không bị thương nặng. Hiện chân vẫn còn sưng và bắt đầu đau, tôi cần thời gian hồi phục vì sắp tới vẫn còn lịch trình công việc”, cô chia sẻ.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều khán giả đã gửi lời động viên ca sĩ sớm bình phục.

Siti Nurhaliza là ca sĩ hàng đầu ở Malaysia.

Siti Nurhaliza sinh năm 1979, là một trong những giọng ca hàng đầu Malaysia. Cô nổi tiếng từ năm 1995 sau khi chiến thắng một cuộc thi tìm kiếm tài năng, sau đó trở thành hiện tượng âm nhạc với nhiều bản hit và được mệnh danh là “quốc bảo âm nhạc”.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, kỹ thuật vững vàng và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Bên cạnh âm nhạc, cô còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, từ thiện và được phong tặng danh hiệu Datuk nhằm ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật và xã hội.

