Ngày 7/1, tờ Sohu đưa tin cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến đường dây ma túy tại một căn hộ trên đường Shan Ha Road, khu Yuen Long, trong đó có nam ca sĩ La Khải Thông (36 tuổi).

Cùng ngày, đại diện Cục Quan hệ công chúng thuộc Sở Cảnh sát Hong Kong xác nhận vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra và không loại trừ khả năng sẽ có thêm người bị bắt. 3 nghi phạm hiện đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng gồm: Sản xuất chất ma túy nguy hiểm, buôn bán chất ma túy nguy hiểm và âm mưu buôn bán chất ma túy. Vụ việc đã được đưa ra xét xử tại Tòa án sơ thẩm Kwun Tong và hoãn đến ngày 31/3 để phục vụ công tác điều tra.

Nam ca sĩ La Khải Thông.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiến dịch truy quét được tiến hành vào ngày 3/1, thu giữ lượng lớn tang vật tại căn hộ nói trên. Số ma túy bị thu giữ gồm 7,9kg cocaine, 1,2kg ma túy đá, 741g crack cocaine, 598g ketamine và 259 viên tinh dầu chứa etomidate với tổng giá trị ước tính khoảng 7,74 triệu đô la Hong Kong (hơn 26 tỷ đồng). Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nhiều dụng cụ phục vụ sản xuất ma túy như bếp điện, nồi, nhiệt kế cùng số lượng lớn túi nhựa đóng gói.

La Khải Thông sinh năm 1990, từng tham gia mùa đầu tiên chương trình tìm kiếm tài năng King Maker năm 2018 và dừng chân ở top 20. Dù không tiến sâu, anh được đánh giá cao nhờ khả năng ca hát và chơi guitar. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục góp mặt tại chương trình Next Station Legend ở Trung Quốc và dần tạo được dấu ấn sau cuộc thi.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, La Khải Thông từng gây chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Hứa Tĩnh Vận.

Giọng hát nam ca sĩ La Khải Thông: