- Lần đầu đến với "Điều còn mãi" 2025, cảm xúc trong chị thế nào?

Tôi biết đến Điều còn mãi do báo VietNamNet tổ chức từ rất lâu. Chương trình đã đóng vai trò rất tốt trong việc khơi gợi lòng tự hào dân tộc, là cầu nối nghệ thuật giữa hiện tại và quá khứ.

Hằng năm, tôi vẫn theo dõi và luôn ao ước được 1 lần đứng trên sân khấu trình diễn trực tiếp.

Năm nay bất ngờ nhận được lời mời tham gia, tôi như vỡ òa vì sung sướng. Tôi hay nói đùa có thể vũ trụ đã lắng nghe lời mong cầu.

Việc được góp mặt trên sân khấu đặc biệt, cất giọng hát vào đúng thời khắc thiêng liêng của cả nước là vinh dự lớn lao của người ca sĩ trẻ như tôi.

Ca sĩ Bạch Trà lần đầu hát tại "Điều còn mãi".

- Chị chuẩn bị gì cho tiết mục “Gửi em chiếc nón bài thơ” sẽ trình diễn trên sân khấu sắp tới?

Khi được giao bài hát này, tôi có thắc mắc với anh Trần Mạnh Hùng - Giám đốc âm nhạc chương trình về tựa đề.

Hình ảnh chiếc nón bài thơ xưa nay thường gắn liền xứ Huế, nhưng trong ca khúc tại sao tác giả lại viết về xứ Nghệ?

Khi tìm hiểu, tôi được biết nhạc sĩ Lê Viết Hòa đã phổ nhạc từ một bài thơ nổi tiếng cách đây mấy chục năm. Với tài hoa, kinh nghiệm và vốn sống, nhạc sĩ đã hóa thân vào từng câu chữ để viết nên giai điệu thật đẹp, nồng nàn cho tác phẩm.

Tôi vốn là người con xứ Bình Trị Thiên, chất dân ca Huế chảy sâu trong người nên sẽ cố gắng mang sự thanh lịch, dịu dàng mà cũng thật trầm lắng đến ca khúc.

- Công việc hiện tại của chị ra sao?

Trước đây tôi là giảng viên của Học viện Âm nhạc Huế. Năm 2016, tôi chuyển ra Hà Nội sinh sống và làm việc với tư cách nghệ sĩ tự do.

Hiện tôi cộng tác với một số nhà hát, góp mặt biểu diễn trong các sự kiện chương trình lớn của đất nước.

Tôi vẫn duy trì công việc sư phạm để đỡ nhớ nghề, chủ yếu dạy một số bạn học sinh thân quen tại nhà.

Ngoài ra, tôi còn có cơ sở kinh doanh áo dài Huế. Đây vừa là công việc tôi kiếm thêm thu nhập, vừa muốn tôn vinh, bảo tồn văn hóa áo dài truyền thống.

- Ca Huế vốn không dễ, để ca Huế có đất sống giữa chốn Thủ đô lại càng chẳng đơn giản. Có khó nhiều không khi chị phải định hình bản sắc và tên tuổi Bạch Trà giữa thị trường rất nhiều ca sĩ chọn dân ca để làm nghề?

Khó khăn là điều không tránh khỏi! Đôi lúc, tôi thấy chơi vơi và lạc lõng với sự lựa chọn. Những chông chênh và cả uẩn ức không biết giãi bày với ai khiến tôi từng đặt câu hỏi hoài nghi.

Cha tôi vốn là nghệ nhân nên trước đây tôi chọn tâm tình cùng ông. Song mỗi thời mỗi khác, tôi không muốn đấng sinh thành phiền lòng nên lỡ gặp chuyện tự cố gắng vượt qua.

May mắn con đường tôi đi đến nay không nhiều khúc khuỷu hay sỏi đá. Ngược lại, sự đơn độc là cái hay vì con đường một mình thênh thang bước, ít có sự cạnh tranh.

10 năm làm nghề, tôi mừng vì bản thân vẫn sống được với nó, có chỗ đứng nhất định để tự hào với dòng họ, bạn bè.

Tôi không thuộc tuýp tham vọng nên thu nhập ít hay nhiều cũng gói ghém được. Ông bà ta có câu “khéo co thì ấm” mà.

Ca sĩ từng trải qua giai đoạn bế tắc vì mất giọng hơn nửa năm.

- Đâu là giai đoạn khó khăn nhất chị từng đối diện?

Đó là giai đoạn tôi vừa sinh xong, bị mất giọng trong hơn nửa năm. Quãng thời gian ấy tôi gần như tắt tiếng, dù cố gắng mở thanh quản đến mấy vẫn không hát được.

Người phụ nữ sau sinh con vốn nhạy cảm, huống hồ là ca sĩ nên sự thay đổi về ngoại hình, giọng hát càng khiến tôi rơi vào hố sâu.

Ngồi xem các bạn đồng nghiệp biểu diễn qua tivi, tôi khao khát được hát trong bất lực. Tôi sốc, stress và khóc nhiều lần, tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai.

Đã có lúc tôi suy nghĩ chắc cần tìm công việc khác thôi vì nếu không hát được chẳng khác nào giải nghệ.

Tôi quyết định đến vài nơi thăm khám bác sĩ, được tư vấn đây là sự thay đổi về nội tiết tố. Tôi trao đổi với các chuyên gia, anh chị đồng nghiệp về phương pháp luyện tập, từ đó dần lấy lại giọng.

Thật ra thời gian này giọng tôi chưa phải ổn định nhất vì vẫn đang trong quá trình hồi phục. So với lúc trước, phong độ của tôi chỉ khoảng 70%. Dù vậy, tôi chấp nhận thực tại, không than vãn hay suy nghĩ tiêu cực.

Có thể giọng hát không như xưa, đổi lại tôi có trải nghiệm, cảm xúc sâu lắng hơn.

Tự tin không là bản sao của bất cứ ai!

- Là học trò của ca sĩ Anh Thơ, chị học được điều gì từ cô giáo của mình?

Tôi có quãng thời gian được cô Anh Thơ đồng hành chỉ dạy các kỹ thuật thanh nhạc. Cô luôn động viên, nói tôi có giọng và tố chất, cố gắng phát huy sở trường dân ca Huế vì đây là mảng mới lạ, không nhiều ca sĩ ở Hà Nội gắn bó.

Tôi ra album đầu tay hay chuyển ra Hà Nội lập nghiệp cũng chính nhờ lời động viên của cô Thơ. Tôi học cô không chỉ về chuyên môn mà còn cả sự nhiệt huyết và đam mê trong làm nghề lẫn cuộc sống.

- Chị làm thế nào để có chất riêng, không bị gọi là "bản sao" của các nghệ sĩ đi trước?

Cuộc thi Sao Mai có dòng nhạc dân gian, do đó mỗi mùa tạo ra nhiều phiên bản na ná giống nhau. Riêng tôi là ca Huế nên nói về chất vùng miền, âm hưởng đã khác.

Nhiều ca sĩ trẻ lo lắng, sợ hãi việc bị so sánh với tiền bối, riêng tôi suy nghĩ khác. Tôi xem đây là động lực chứ không thấy áp lực bởi thế hệ, thời đại khác nhau.

Tôi cố gắng trau dồi, đổi mới và không lặp lại mình. Tôi tin mỗi người sẽ có cách cảm thụ, thể hiện riêng trong từng tác phẩm và không là bản sao của bất cứ ai.

Làm sao để thể hiện thật tốt, truyền tải trọn vẹn nội dung, thông điệp bài hát đến khán giả, đó là điều tôi trăn trở.

- Nhiều ca sĩ dòng nhạc dân ca gần đây tranh thủ làm truyền thông, có người quay clip, xây dựng kênh riêng và hút triệu view trên MXH. Còn chị lại khép kín quá có khiến khán giả khó tiếp cận và chú ý?

Thời đại này, truyền thông là phương tiện hỗ trợ mạnh mẽ. Tôi quan niệm nghệ sĩ muốn nổi tiếng trước hết phải có tài năng.

Chung quy mỗi người một con đường, quan trọng sự lựa chọn ấy vừa vặn, phù hợp.

Tôi chọn hướng hoạt động nghệ thuật bình yên, không xô bồ. Để được sống với nghề, đúng với những gì được học và đam mê đã là hạnh phúc rồi.

- Ca sĩ Bạch Trà trong gia đình có khác nhiều so với khi đứng trên sân khấu?

Một người phụ nữ chu toàn trách nhiệm gia đình, vừa cố gắng vai trò ca sĩ không dễ dàng. Ngoài giờ đi diễn, tôi vẫn cố gắng gần gũi, đồng hành cùng các con. Hai con của tôi, bé lớn sắp vào lớp 1, còn bé út 2 tuổi.

Dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn luôn xác định gia đình phải êm ấm thì công việc mới êm xuôi. Tuổi thơ, niềm vui của các con là điều khiến tôi luôn đau đáu suy nghĩ.

Thú thật, tôi không quen nói quá nhiều về tổ ấm hay lý tưởng hóa hôn nhân. Hạnh phúc, vui buồn ra sao, tự bản thân cảm nhận, không cần thiết phải phô bày ra mọi thứ.

- Ở vai trò phụ nữ của gia đình, chị chấm mình mấy điểm?

Để tự chấm điểm thì khó quá. Tôi tự thấy là người khá đảm đang, thích vào bếp nấu ăn với các món sở trường như: Bún bò Huế, bánh canh, cơm hến… Niềm vui của tôi là được nhìn cả nhà ngồi quây quần ăn cơm bên nhau.

Người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối gia đình. Lúc rảnh rỗi, tôi rủ mọi người đi du lịch trải nghiệm cuộc sống, vừa là cách để lưu giữ ký ức đẹp cho chính mình và người thân.

Bạch Trà hát "Lời người ra đi"

Ca sĩ Bạch Trà sinh năm 1992, quê gốc ở Quảng Bình, sinh ra lớn lên ở Quảng Trị. Từ nhỏ, cô có năng khiếu âm nhạc nên Bạch Trà được bố mẹ định hướng cho theo học thanh nhạc. Từ nhỏ, cô đã được nghe và ngấm ca từ, làn điệu cũng như độ luyến láy của chất liệu dân ca Huế. Ở tuổi 16, Bạch Trà bắt đầu theo học tại Học viện âm nhạc Huế. Vốn trưởng thành từ cuộc thi Sao mai 2015, suốt 10 năm qua, cô vào Hà Nội lập nghiệp, trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc dân ca Huế. Bạch Trà từng ra mắt 1 số dự án: "Tìm em trong nét Huế", "Chuyến đò quê hương" ( Song ca cùng Thanh Tài)...

