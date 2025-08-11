Hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi" năm nay diễn ra diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là năm đầu tiên Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo và "Điều còn mãi" diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn như thường lệ.

Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau hơn 1 thập kỷ tổ chức, "Điều còn mãi" năm nay có nhiều nghệ sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Cùng với đó, "Điều còn mãi" 2025 đón chào sự trở lại của Hồng Nhung, Tùng Dương và Lan Anh - những gương mặt quen thuộc trong những chương trình "Điều còn mãi" trước đây nhưng vắng mặt các năm gần đây.

Các nghệ sĩ tham gia "Điều còn mãi" 2025. Thiết kế: Amy Nguyễn.

NSƯT Lan Anh sẽ thể hiện Tiếng hát giữa rừng Pác Bó một ca khúc đặc biệt về Bác Hồ nhân kỷ niệm 135 năm sinh của Người. Diva Hồng Nhung được giao trình bày Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: "Đã 2 năm tôi mới được quay trở lại hát hoà nhạc Điều còn mãi. Năm nay rất đặc biệt vì đất nước mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khi được cất tiếng hát trong ngày trọng đại của đất nước, ngày Tết độc lập 2/9, tôi thấy tự hào hơn bao giờ hết. Nhất là được cất tiếng hát ở Nhà hát Hồ Gươm trong hoà nhạc rất quen thuộc và ý nghĩa của Báo VietNamNet cũng như khán giả cả nước.

Nhận lời tham gia hoà nhạc Điều còn mãi không phải chỉ đến cất tiếng hát đơn thuần mà còn trong tâm thế tôi là công dân Việt Nam muốn cống hiến cho đất nước trong một dịp đặc biệt như vậy. Tôi hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn muốn dựng xây đất nước, muốn đất nước ngày phồn thịnh và giàu đẹp hơn’’.

Đã thành thông lệ, hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi" sẽ mở màn với tiết mục "Quốc ca" của nhạc sĩ Văn Cao vào đúng 2h chiều ngày 2/9 khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đúng 80 năm trước ở Quảng trường Ba Đình.

Các tiết mục thanh nhạc và khí nhạc được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và Báo VietNamNet tuyển chọn kỹ lưỡng cùng sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời (SSO) góp mặt bởi nhiều nhạc công tài năng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài ba người Pháp Olivier Ochanine.

Khán giả sẽ được thưởng thức tiếng đàn bầu da diết của nghệ sĩ Lệ Giang qua Đất mẹ, tiếng đàn piano của nghệ sĩ Lương Khánh Nhi với Sông Lô và đi qua các vùng đất bằng âm nhạc từ Hà Nội tới Sài Gòn với: Hướng về Hà Nội, Gửi em chiếc nón bài thơ, Nha Trang mùa thu lại về, Gió lộng bốn phương, Sài Gòn đẹp lắm, Huế - Sài Gòn - Hà Nội...

Đây cũng là năm đầu tiên Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo nên chương trình cũng khéo léo đưa vào các yếu tố dân tộc. Ngoài Sông Dăk Krông mùa xuân về do Tùng Dương biểu diễn, Điều còn mãi còn mang tới những giai điệu quen thuộc như: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Dân ca Chăm Pa Thei Mai, Dân ca và Nhạc cung đình Huế....

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng không chỉ làm tổng phổ cho toàn bộ các tác phẩm của "Điều còn mãi" mà còn khéo léo sắp xếp trình tự các tác phẩm được lựa chọn trình diễn có dụng ý. Đó là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua (Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ, TPHCM…).

Tiết mục chào kết hứa hẹn bùng nổ với giai điệu hào hùng của Một vòng Việt Nam do Tùng Dương trình bày và Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên với sự tham gia của các ca sĩ sẽ mang đến những khoảnh khắc hân hoan thể hiện niềm vui của ngày độc lập.