Trước phần thi Về đích của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, rapper Đen Vâu gửi lời động viên tới 4 nhà leo núi, đồng thời bày tỏ tin tưởng các thí sinh sẽ dùng tri thức và sức trẻ để đóng góp cho đất nước trong tương lai.

Ngày 1/11, Trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2026 diễn ra với cuộc so tài của 4 nam sinh gồm: Trần Võ Gia Bảo (lớp chuyên Hóa, THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (lớp chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (lớp chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Đoàn Lê Anh Đức (lớp chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Trước khi Quang Minh, đại diện Trường THPT Chuyên Thái Bình, bước vào phần thi Về đích, ê-kíp chương trình đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho nam sinh.

Biết Quang Minh là người yêu thích âm nhạc của Đen Vâu, ban tổ chức đã kết nối với nam rapper để gửi đến thí sinh những lời động viên trước thời khắc quan trọng.

Rapper Đen Vâu bày tỏ sự bất ngờ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Quang Minh vì đã yêu mến mình và yêu thích nhạc rap.

“Đen cảm thấy hạnh phúc, bất ngờ vì không nghĩ một người học giỏi như em lại có nhiều thời gian để nghe nhạc”, nam rapper chia sẻ.

Rapper Đen Vâu gửi lời động viên tới 4 nhà leo núi. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ gửi lời nhắn riêng tới Quang Minh, ca sĩ Đen Vâu còn dành những lời động viên tới cả 4 thí sinh góp mặt trong trận chung kết.

“Bốn em không phải là đối thủ của nhau. Trong cuộc thi này, các em là một khối đoàn kết và mục tiêu lớn nhất là mở ra cánh cửa tri thức”, ca sĩ Đen Vâu nhắn gửi.

Nam rapper cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của các thí sinh, đồng thời tin tưởng tri thức và sức trẻ sẽ giúp các em đóng góp nhiều cho đất nước trong tương lai.

Tại chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế với 240 điểm. Nguyễn Huy Quang Minh về nhì với 180 điểm. Đồng hạng 3 là Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương.

Chiến thắng của Anh Đức giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên có một trường giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia trong hai năm liên tiếp.