Sau 25 năm, Đường lên đỉnh Olympia đã có 25 quán quân. Người chiến thắng năm thứ 26 sẽ được xác định trong trận chung kết ngày 1/11, với 4 thí sinh đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.

25 quán quân Đường lên đỉnh Olympia qua các năm:

1. Trần Ngọc Minh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

2. Phan Mạnh Tân - Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

3. Lương Phương Thảo - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

4. Võ Văn Dũng - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

5. Đỗ Lâm Hoàng - Trường THPT Gò Vấp, TPHCM.

6. Lê Vũ Hoàng - Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình.

7. Lê Viết Hà - Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi.

8. Huỳnh Anh Vũ - Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định.

9. Hồ Ngọc Hân - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

10. Phan Minh Đức - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

11. Phạm Thị Ngọc Oanh - Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng.

12. Đặng Thái Hoàng - Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

13. Hoàng Thế Anh - Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang.

14. Nguyễn Trọng Nhân - Trường THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang.

15. Văn Viết Đức - Trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị.

16. Hồ Đắc Thanh Chương - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

17. Phan Đăng Nhật Minh - Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị.

18. Nguyễn Hoàng Cường - Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

19. Trần Thế Trung - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

20. Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

21. Nguyễn Hoàng Khánh - Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh.

22. Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình.

23. Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa.

24. Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

25. Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Nếu thống kê theo các tỉnh, thành sau sáp nhập, có 16/34 tỉnh, thành có quán quân Đường lên đỉnh Olympia, gồm: Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên.

Trong đó, Quảng Ninh và Huế hiện có nhiều quán quân nhất, với 3 người mỗi địa phương. Hà Nội, Vĩnh Long và Quảng Trị có 2 quán quân. Trong số 25 quán quân, có 4 thí sinh là nữ.

Vòng nguyệt quế trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Năm 2026, 4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia đến từ Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Khánh Hòa.

Nếu Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành chiến thắng, Hà Nội sẽ có 3 quán quân Olympia, ngang với Quảng Ninh và Huế.

Hưng Yên cũng có cơ hội sở hữu quán quân thứ hai nếu Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, giành chiến thắng.

Trong khi đó, Phú Thọ sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia nếu Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương) giành chiến thắng.

Khánh Hòa cũng có cơ hội lần đầu có quán quân Olympia nếu Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, giành chiến thắng. Trước đó, thành tích cao nhất của Khánh Hòa là ngôi á quân, do Nguyễn Hải Đăng đạt được năm 2019 và Đoàn Thanh Tùng năm 2025.

4 thí sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Lần lượt từ trái sang phải: Trần Võ Gia Bảo, Lý Thái Dương, Nguyễn Huy Quang Minh và Đoàn Lê Anh Đức.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 8h30 Chủ nhật ngày 1/11 trên VTV3.

Bốn thí sinh vào chung kết gồm Trần Võ Gia Bảo (Khánh Hòa, nhất quý I với 175 điểm), Lý Thái Dương (Phú Thọ, nhất quý II với 200 điểm), Nguyễn Huy Quang Minh (Hưng Yên, nhất quý III với 225 điểm) và Đoàn Lê Anh Đức (Hà Nội, nhất quý IV với 220 điểm).

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.