Đêm concert thứ 5 của Anh trai say hi vừa diễn ra tại TPHCM. Hàng chục ngàn khán giả có mặt, hoà giọng theo các bài hát nổi bật như: Kim phút kim giờ, Sóng vỗ vỡ bờ, Catch me if you can, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Ngạo nghễ, Tình đầu quá chén, Walk…

Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Quang Trung không thể góp mặt. MC Trấn Thành tuyên bố đây là concert cuối cùng khiến nhiều fan nuối tiếc khi concert của Anh trai say hi vẫn chưa thể được tổ chức ở miền Trung.

Các 'anh trai' tại concert.

Mở màn đêm nhạc là mashup lần đầu được diễn live của DJ Alan Walker: The spectre - Who I am - Alone - Fire. Các "anh trai" sau đó chụp ảnh cùng 1 triệu con hạc giấy mà người hâm mộ từ khắp nơi gửi tặng.

Một số bài hát mới lần đầu được đưa lên sân khấu lớn như: Liên khúc Mất kết nối - Nỗi đau đính kèm từ Sóng 25, ca khúc solo của Hùng Huỳnh, hit của nhóm 365daband - Nơi anh không thuộc về được phối với các bài nhạc tại chương trình...

Hùng Huỳnh - Rhyder - Anh Tú Atus - Dương Domic.

Các tiết mục nổi bật.

Ở tiết mục I.C.O.N, Isaac bị châm chọc khi nhảy chệch nhịp:

Nhiều tiết mục được tạo sự khác biệt với các đêm trước khi đổi vũ đạo, lối trình diễn. 200 bức ảnh gia đình của khán giả được chiếu lên màn hình lớn ở tiết mục Bao lời con chưa nói. 10/10 được trình diễn với phong cách quyến rũ, "ướt át" trên mặt nước. Điệp khúc của Walk tiếp tục được phát lại 6 lần. HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, Jsol mặc trang phục giống em bé ở tiết mục Ngáo ngơ...

Tiết mục 'Ngáo ngơ'

HIEUTHUHAI - Anh Tú Atus - Orange.

Xuyên suốt đêm nhạc, các "anh trai" tặng loạt phần quà cho khán giả như móc khóa, gấu bông, poster "Phiếu bé ngoan", dây chuyền… Nhờ sự cố gắng, "bò trườn" trên sàn của Nicky, đội Negav chiến thắng minigame, được đăng bài theo ý muốn trên fanpage Anh trai say hi trong 24 giờ.

Phần chơi minigame:

Các 'anh trai' tặng quà cho fan xuyên suốt concert.

Quang Hùng MasterD và Wean.

Cuối chương trình là phần trình diễn Say hi never say goodbye và khép lại với màn encore ca khúc Khát vọng là người Việt. Các "anh trai" mặc trang phục lấy ý tưởng từ 54 dân tộc nước nhà.

MC Trấn Thành công bố chương trình Em xinh say hi sẽ lên sóng từ ngày 31/5. Một chương trình khác không liên quan tới âm nhạc - Mùa hè rực rỡ, với sự góp mặt của nhiều "anh trai", cũng sẽ sớm được ra mắt.

Ảnh, video: BTC, tư liệu