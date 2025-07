Chiều 18/7, dàn “anh trai”, “em xinh” Ali Hoàng Dương, Đức Phúc, Đỗ Phú Quí, Hùng Huỳnh, Vũ Thảo My, Juky San, Hoàng Duyên, MAIQUINN... tham dự sự kiện ra mắt MV Dán mắt của JSOL ở TPHCM. Ca khúc do Khắc Hưng sáng tác, mở đầu cho chuỗi dự án gồm: 4 MV, mini album, fan meeting ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, mini concert vào cuối năm.

JSOL và khách mời Hoà Minzy, Juky San, Gemini Hùng Huỳnh.

Sau Anh trai say hi, JSOL từ chối 12 bản nháp ca khúc, nhằm tìm sản phẩm phù hợp nhất để ra mắt, đúng với hình tượng vui vẻ, hoạt bát. Tên bài hát xuất phát từ ý tưởng tạo ra điều mà khán giả có thể "dán mắt" vào.

Ở MV Dán mắt, JSOL hoá chú mèo trở nên hư hỏng, nghịch ngợm khi gặp được cô gái mình thích. Góp mặt trong MV có 5 “anh trai” Erik, Nicky, Captain Boy, Phạm Đình Thái Ngân, Vũ Thịnh. Nữ chính Lâm Thanh Mỹ tái hợp đàn anh sau 6 năm đóng chung phim Tình đầu thơ ngây. "Ma nhí" 20 tuổi luôn theo dõi hành trình của JSOL, tự hào khi anh có những bước tiến trong sự nghiệp. Cô dí dỏm cho biết hào hứng vì được mặc đẹp, không “tả tơi” như ở các dự án kinh dị từng tham gia.

JSOL cùng dàn diễn viên trong MV mới.

Thừa nhận đầu tư mạnh tay cho MV, JSOL bị Ali Hoàng Dương nghi ngờ trúng số. Được Hoà Minzy khen răng đẹp tự nhiên, nam ca sĩ khẳng định mọi thứ trên cơ thể đều là “hàng thật” khi bị Nicky trêu rằng tóc anh là giả.

JSOL hài hước cho biết sẽ để tóc hồng tới cuối đời nếu không bị hói, cái đẹp không phân biệt yếu tố nam, nữ. Nhạc sĩ Khắc Hưng cho rằng màu hồng ban đầu từng dành cho con trai vì là gam màu nóng, thể hiện sự mạnh mẽ, năng động.

JSOL biểu diễn tại 'Em xinh say hi'.

JSOL thừa nhận luôn thiếu tự tin về bản thân suốt 7 năm đầu làm nghề. Tại Anh trai say hi, khi được MC Trấn Thành hỏi liệu đã cố hết sức, anh nhận ra năng lực của mình còn giới hạn, làm chưa tốt ở những sản phẩm cũ. Nam ca sĩ từng từ chối tham gia Anh trai say hi vì sợ hãi khi nhớ lại cuộc thi The Heroes 2021.

Ảnh, video: Thanh Phi, NVCC