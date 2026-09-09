Hải Đăng Doo vừa ra mắt MV Ngủ đông, đánh dấu sự trở lại sau 5 tháng ngưng hoạt động vì những ồn ào liên quan đến đời tư.

Đầu tháng 5, mạng xã hội xôn xao trước các bài đăng tiêu cực liên quan đến Hải Đăng Doo và một số nghệ sĩ. Nguồn cơn bắt đầu từ việc một người phụ nữ đăng tải hình ảnh, clip nghi vấn tại phòng khách sạn, gắn thẻ tên nam ca sĩ.

Ca sĩ Hải Đăng Doo xuất hiện sau gần 5 tháng im ắng vì biến cố đời tư.

Dù nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận, anh vẫn phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng.

Tại sự kiện, Hải Đăng Doo lần đầu chia sẻ về quãng thời gian biến cố. Nam ca sĩ nói bản thân chưa từng biết người phụ nữ xuất hiện trong câu chuyện trước đó là ai cho đến khi sự việc xảy ra.

Thời điểm xảy ra ồn ào, Hải Đăng Doo chọn im lặng bởi nếu cố gắng giải thích, phủ nhận vẫn chỉ là góc nhìn chủ quan từ cá nhân.

Clip ca sĩ Hải Đăng Doo chia sẻ

Ca sĩ và ê-kíp sau đó đã cung cấp toàn bộ thông tin cho cơ quan chức năng. Sau quá trình làm việc, những thông tin liên quan được làm rõ, đồng thời xác định nội dung lan truyền về anh là sai sự thật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.P.T.N (23 tuổi, TP. Đà Nẵng) số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến nam ca sĩ.

Vì vụ ồn ào, Hải Đăng Doo buộc phải dừng lại các hoạt động nghệ thuật, bao gồm tham gia Tinh hà say hi hay các sản phẩm kết hợp với 1 số nghệ sĩ vì không muốn ảnh hưởng người khác.

Hải Đăng Doo về quê, rút ra bài học lớn cho bản thân sau ồn ào.

Anh trở về quê và dành khoảng một tháng chỉ để viết nhạc, đồng thời nhìn nhận lại bản thân sau những gì đã xảy ra. Điều ca sĩ nhận ra rõ nhất là đôi khi anh quá vô tư trước những điều xảy đến với mình.

“Tôi luôn muốn giữ sự hồn nhiên của mình giống như trong âm nhạc. Tuy nhiên, chính sự hồn nhiên ấy đôi lúc khiến tôi thiếu sự chủ động trong việc bảo vệ mình trước những vấn đề xảy ra xung quanh", nam ca sĩ chia sẻ.

Hải Đăng Doo xem đây là bài học lớn để anh bước vào chặng đường phía trước một cách thận trọng hơn, đồng thời biết cách tự bảo vệ những điều mình yêu thương.

Giọng ca Gen Z thừa nhận bản thân hiện tại không còn có thể cười tươi hay mang nguồn năng lượng tích cực như những ngày đầu làm nghề. Tuy nhiên, việc người hâm mộ vẫn chờ đợi anh trở lại khiến nam ca sĩ ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.

Ca sĩ Hải Đăng Doo.

Hải Đăng Doo tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, nhà sáng tạo nội dung và từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Anh trai say hi, Sao nhập ngũ, Tỏ tình hoàn mỹ... Sau các cuộc thi, anh trở thành giọng ca trẻ gây chú ý, nhận nhiều tình cảm của khán giả.

Hải Đăng Doo trở lại với "Ngủ đông" Hải Đăng Doo chủ động không chọn một sản phẩm hào nhoáng hay vui tươi để đánh dấu sự trở lại vì không muốn "dối lòng". Thay vào đó, anh lựa chọn Ngủ đông - một ca khúc thiên về tự sự, chiều sâu và sự trưởng thành. Đây cũng là dòng nhạc từng giúp Hải Đăng Doo ghi dấu ấn trong lòng công chúng, đồng thời thể hiện đúng nhất cảm xúc và những trải nghiệm thực tế của anh ở thời điểm hiện tại. Ca khúc do Melyd K và Hải Đăng Doo đồng sáng tác, mang phong cách Pop/R&B kết hợp Ballad với tiết tấu chậm rãi và cách xử lý nhẹ nhàng. Không đi theo hướng bi lụy, giai điệu bài hát gợi mở một không gian trầm tư, cô đơn nhưng vẫn đong đầy hy vọng. Tác phẩm khắc họa hành trình một người chủ động chọn sự cô đơn tạm thời để chữa lành tổn thương, nhìn nhận lại những sai lầm và học cách yêu thương bản thân.

Ảnh, clip: HK, NVCC