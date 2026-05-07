Ca sĩ Hải Đăng Doo từng biểu diễn Sao Nhập Ngũ Concert 2025 và nhiều chương trình khác do đơn vị này tổ chức. Ảnh: FBNV

Mới đây, fanpage Sao Nhập Ngũ có dấu tick xanh có động thái liên quan bài đăng giới thiệu ca sĩ Hải Đăng Doo với tư cách nghệ sĩ biểu diễn tại Sao Nhập Ngũ Concert 2026 vào hôm 9/5 tới tại Trường đua F1, Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Cụ thể, bài viết ban đầu có nội dung: "Hai gương mặt quen thuộc của Nhà Sao tới đây. Cuộc đối thoại giữa hai thế hệ lần này đã gọi tên hai gương mặt đại diện cho sức trẻ và sự nhiệt huyết: đồng chí Hậu Hoàng và đồng chí Hải Đăng Doo. Dù đến từ những mùa huấn luyện khác nhau nhưng ở họ đều rực cháy một tinh thần 'tuổi đôi mươi' không ngại gian khó".

Khi nghi vấn Hải Đăng Doo sử dụng bóng cười bùng nổ trên mạng xã hội này, bài viết lập tức được lược bỏ tên nam ca sĩ này.

Sau đó không lâu, bài đăng này cũng biến mất khỏi fanpage Sao Nhập Ngũ. Hiện, poster chính thức của chương trình vẫn còn hình ảnh của ca sĩ Hải Đăng Doo.

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ ban tổ chức Sao Nhập Ngũ Concert 2026: Tuổi đôi mươi về khả năng điều chỉnh danh sách nghệ sĩ biểu diễn, đơn vị này giữ thái độ im lặng.

Sáng 7/5, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh được cho là có liên quan đến Hải Đăng Doo.

Cụ thể, ồn ào xuất phát từ việc một cô gái đăng tải hình ảnh tại một khách sạn ở Đà Nẵng và nhắc trực tiếp tên nam ca sĩ. Trong căn phòng có sự xuất hiện của một đồ vật nghi là bóng cười.

Ngoài ra, bức ảnh còn để lộ một nam giới được cho là Hải Đăng Doo trong trang phục áo choàng khách sạn.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, gây ra tranh cãi dữ dội. Chủ tài khoản xoá bài đăng, giải thích rằng bức ảnh có sự can thiệp của AI (trí tuệ nhân tạo).

Dù vậy, giải thích này không thuyết phục được cộng đồng mạng.

Một số người dùng mạng chỉ ra các chi tiết như: chiếc TV, rèm cửa... trong tấm ảnh được lan truyền trùng khớp với chiếc TV, rèm cửa từng xuất hiện trong story nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân trước đó.

Mi Lê