Nam ca sĩ Hải Đăng Doo (tên thật Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000) đang là tâm điểm quan tâm trên mạng xã hội sau khi xuất hiện loạt hình ảnh và clip nghi vấn tiệc tùng tại khách sạn ở Đà Nẵng cùng Lou Hoàng và một số cô gái. Đây là ồn ào mới nhất của nam nghệ sĩ sau tranh cãi về bảng điểm và học vấn năm 2025.

Theo thông tin lan truyền trên Threads và các nền tảng khác từ sáng ngày 7/5, một cô gái cư trú tại Đà Nẵng (có khoảng hơn 4.400 follower trên Facebook) đăng tải hình ảnh và clip tag tên Hải Đăng Doo. Trong ảnh, nam ca sĩ mặc áo choàng, tay cầm vật thể giống bóng cười xuất hiện trong phòng khách sạn nghi vấn cùng Lou Hoàng (người có hình xăm đặc trưng) và cô gái. Dòng trạng thái kèm theo là "Hải Đăng Doo, sớm dữ rồi đó anh ơi" gây xôn xao.

Cô gái sau đó xóa bài và khẳng định một số hình ảnh được tạo bằng AI nhưng động thái này khiến dư luận càng hoài nghi và chỉ trích mạnh mẽ hơn. Nhiều cư dân mạng "đào" thêm bằng chứng cho thấy Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thực sự có mặt ở Đà Nẵng thời gian gần đây.

Ồn ào nhanh chóng lan rộng, dẫn đến làn sóng tẩy chay. Nhiều tài khoản kêu gọi "xoá sổ" Hải Đăng Doo khỏi các chương trình sắp tới như Say hi rực rỡ và concert Sao nhập ngũ. Một bộ phận ý kiến cho rằng hình ảnh nam ca sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau loạt drama liên tiếp. Fan của Hải Đăng Doo lên tiếng bảo vệ, cho rằng đây có thể là hiểu lầm hoặc hình ảnh bị bóp méo, nhưng tiếng nói này đang bị lấn át bởi chỉ trích.

Giữa ồn ào, Lou Hoàng đã khóa trang TikTok cá nhân.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Đăng Doo và Lou Hoàng chưa có phản hồi chính thức trên mạng xã hội hay với truyền thông. VietNamNet đã liên hệ phía công ty quản lý nhưng chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Hải Đăng Doo sinh ngày 3/9/2000 tại Hà Giang, cao 1,8m, có kênh TikTok với hơn 3 triệu người theo dõi nhờ video ca hát, chơi guitar và nội dung đời thường. Anh từng là quán quân Trời sinh một cặp mùa 6, tham gia Anh trai say hi. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc vẫn được đánh giá là chưa bứt phá lớn, chủ yếu dựa vào hình ảnh và các show thực tế.

