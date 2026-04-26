Sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới về đề tài quê hương đất nước - Việt Nam khúc kiêu hùng, ca sĩ Anh Quân Idol có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình làm nghề, áp lực, những bước chuyển mình và cả những góc khuất ít người biết phía sau ánh đèn sân khấu.

- Tự nhận mình là "thánh hát nhạc suy", sau khi ra mắt MV đề tài quê hương, đất nước, anh nhận được phản hồi của khán giả như thế nào?

Tôi nhẹ nhõm và hạnh phúc vì nhận được nhiều sự ủng hộ và lời khen tích cực. Trước đó, tôi rất áp lực. Đây là một đề tài rất lớn, những nghệ sĩ hát về tình yêu quê hương đất nước đều phải có thời gian làm quen với nó. Với tôi đây là bài hát đầu đời.

Mọi người đã quen với Anh Quân qua những bản tình ca nên tôi nghĩ mình cần chinh phục thêm nhiều tầng lớp khán giả ở nhiều sân khấu và thể loại âm nhạc khác nhau.

Không phải tôi hết khả năng với pop ballad mà muốn trở thành nghệ sĩ toàn diện hơn, truyền tải nhiều thông điệp hơn. Tôi sinh ra trong gia đình quân nhân nên cũng muốn có sự cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc Việt Nam, đặc biệt ở những sân khấu chính thống.

Anh Quân Idol - "thánh hát nhạc suy" với nhiều bản hit.

- Là anh đã bắt đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn?

Tôi đã vượt qua khá nhiều rào cản của chính mình. Là một vocalist được đào tạo bài bản trong nhạc viện nhưng lại đi hát nhạc trẻ, làm sao để có màu sắc riêng là điều rất khó. Đặc biệt với những ca khúc hùng ca mạnh mẽ như Việt Nam khúc kiêu hùng, tôi lại chọn thể hiện theo phong cách riêng: tự sự và có chiều sâu hơn.

- Khi bắt đầu muốn hát dòng nhạc này, điều đầu tiên anh nghĩ tới sẽ kết hợp với nhạc sĩ nào?

Tôi không quen quá nhiều nhạc sĩ nhưng tôi đã tìm đến anh Tú Dưa. Tôi nói: "Em rất muốn có một bài hát về quê hương đất nước, anh có thể giúp em không?". Anh Tú hỏi lại vì sao tôi tìm đến anh. Thật sự, tôi phải đi đường vòng, hỏi qua nhạc sĩ Phạm Việt Tuân và nhiều người nên mới biết anh Tú có những ca khúc như vậy.

Năm ngoái quá nhiều nghệ sĩ ra sản phẩm, nếu làm lúc đó tôi ra bài chưa chắc đã được đón nhận. Tôi nghĩ tinh thần yêu nước không phụ thuộc thời điểm, quan trọng là bài hát đủ chín và được làm tốt nhất khi phát hành. Âm nhạc không thể tính trước, cứ làm với tinh thần cống hiến thôi, còn tạo hit được hay không còn do sự đón nhận của khán giả.

- Nhắc đến Anh Quân Idol không thể không nhắc tới bản hit "E là không thể" hiện đã hơn 120 triệu view, nó mang lại cho anh những gì?

Tôi rất bất ngờ vì đó chỉ là một bản hát live. Tên tuổi của tôi được khán giả biết tới nhiều hơn. Cát-sê từ E là không thể giúp tôi sửa được nhà cho bố mẹ, mua được ô-tô.

- Quan điểm của anh về hát live?

Với tôi, hát live là tốt nhất vì cảm xúc chân thật. Nhiều người nói tôi hát live hay hơn bản thu. Có những bài hit tôi chỉ thu một mạch 30 phút là xong.

- Anh có nghĩ mình luôn đi chậm hơn một nhịp so với sự kỳ vọng của khán giả. Chẳng hạn sau Vietnam Idol, khán giả đánh giá anh sẽ bứt phá rất nhanh nhưng ngược lại, anh lại "lặn mất tăm"?

Từ trước đến giờ tôi luôn chậm hơn mọi người một nhịp, kể cả may mắn cũng đến chậm hơn. Có nhiều nghệ sĩ có hit ngay nhưng tôi không tự ti. Chẳng hạn như ca khúc E là không thể, tôi hát tới tận hơn 1 năm mới bắt đầu thành hit. Vì thế, tôi nghĩ mỗi bước đi đều có lý do. Tôi đi chậm nhưng muốn đi đúng và đi thật vững.

- Có lúc nào anh tự hỏi tại sao bản thân luôn bị chậm như thế?

Tại tôi thiếu quyết liệt trong mọi quyết định nên mới vậy. Tôi luôn chọn lối sống sạch, không scandal. Như anh Tùng Dương đâu cần ồn ào vẫn thành công. Tôi muốn đi lên bằng thực lực, kinh nghiệm và sự cống hiến, ồn ào chỉ là nhất thời thôi.

- Vậy sắp tới anh sẽ quyết liệt hơn với nghề?

Chắc chắn! Tôi phải lập kế hoạch rõ ràng, bám timeline và thực hiện bằng được. Sau sản phẩm này, tôi có thêm kinh nghiệm từ khâu chuẩn bị đến tổ chức ra sản phẩm.

Tôi muốn đứng trên nhiều sân khấu, kể cả sân khấu chính luận. Tôi đặt mục tiêu trong 5 tháng tới sẽ có một EP khoảng 3-5 bài nhạc chính luận.

- Anh có hình mẫu để học hỏi, có định lấn sân ở lĩnh vực khác?

Tôi thích nghe các nghệ sĩ nữ quốc tế. Giọng họ đẹp và cách xử lý rất hay. Tôi học hỏi cách hát tình ca từ họ. Tôi sống và làm việc cả ở Bắc và Nam. Nếu có gameshow hay lời mời đóng phim, nếu thực sự phù hợp và mời tôi sẽ tham gia.

- Tự nhận mình là "thánh hát nhạc suy", với giọng hát và ngoại hình này, hẳn anh có nhiều fan nữ mê đắm, thậm chí tỏ tình?

Không hiểu sao tôi lại không có ai nhắn tin tán tỉnh nhưng tôi cũng không buồn vì chỉ cần lên sân khấu thấy đông khán giả là vui rồi.

- Anh có vẻ cẩn trọng trong việc giữ gìn hình ảnh và đời tư?

Giữ gìn hình ảnh là trách nhiệm và cũng là đạo đức của người nghệ sĩ. Khi đã đứng trước công chúng, mình phải có nguyên tắc sống. Không tham lam, bởi tham lam là con đường nhanh nhất dẫn đến sai lầm.

Tôi đã dành phần lớn thời gian cho sân khấu, còn đời tư tôi mong khán giả cho phép mình được giữ lại một khoảng riêng.

- Chuyên hát nhạc suy, ngoài đời anh là người thế nào?

Tôi nghĩ mình tạo “vỏ bọc” khá tốt. Trên sân khấu và ngoài đời là hai con người khác nhau. Ngoài đời tôi khá vui vẻ, thậm chí hơi “nhây” nhưng khi lên sân khấu lại trở nên trầm hơn. Ngay cả khi buồn nhất, khó khăn nhất, tôi vẫn có thể cười.

- Lúc khó khăn nhất của anh là khi nào?

Đó là sau khi thi xong Vietnam Idol. Tôi không có show, ở TPHCM không có cả tiền ăn, phải lang thang vất vả. Sau này, nhờ anh Tú Dưa giới thiệu đi hát phòng trà, cuộc sống của tôi mới dần ổn định hơn.

Gặp anh Tú, tôi nhận ra việc loay hoay tự làm mọi thứ suốt hơn chục năm qua thật sự quá mệt mỏi. Dù có hit nhưng vẫn chưa thể bật lên vì thiếu sự chuyên nghiệp. Tôi cần một người có chuyên môn để giúp mình đi đúng hướng.

Dù trải qua nhiều khó khăn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tôi luôn giữ cho mình sự lạc quan.