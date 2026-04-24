Bùi Trường Linh khoe khả năng chơi violin trong tiết mục "Yêu người có ước mơ":

Tối 23/4, chặng dừng chân thứ hai của chuỗi live concert Từng ngày khai màn tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Hà Nội).

Đêm nhạc tại Hà Nội vẫn giữ vững cấu trúc 4 chương: Ngày hạ, Ngày thu, Ngày đông và Ngày xuân. Đây là khung kịch bản giúp Bùi Trường Linh tái hiện trọn vẹn hành trình 10 năm bền bỉ từ những rung động đầu đời đến sự chiêm nghiệm và bứt phá trong nghệ thuật.

Mở màn chương Ngày hạ, Bùi Trường Linh xuất hiện đầy hoài niệm với Đường tôi chở em về, Vấn vương và Dù cho mai về sau. Sân khấu bùng nổ khi khách mời Double2T xuất hiện. Sự kết hợp trong bản hit À Lôi đã mang đến nguồn năng lượng sôi động khiến toàn bộ khán phòng không thể ngồi yên.

Đặc biệt, tiết mục Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời kết hợp cùng Double2T - bản phối từng gây tiếng vang tại Đại lễ A80 một lần nữa trở thành tâm điểm. Việc tái hiện tác phẩm này vào thời điểm cận kề ngày 30/4 mang ý nghĩa sâu sắc. Tiết mục không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn thể hiện khát vọng và lòng tự hào dân tộc của thế hệ nghệ sĩ trẻ, kết nối những giá trị lịch sử qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Bùi Trường Linh và Double2T.

Ngay trong không gian trang trọng của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, hình ảnh khán giả cùng đồng thanh cất cao lời hát theo từng nhịp beat hiện đại đã trở thành biểu tượng đẹp cho sự gắn kết thế hệ. Đây là cách những nghệ sĩ Gen Z dùng sức ảnh hưởng của mình để khẳng định lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn luôn là dòng chảy mạnh mẽ và đủ khả năng để hiện diện đầy kiêu hãnh trong từng giai điệu đương đại.

Bước sang chương Ngày thu, không gian trở nên lãng mạn hơn với những bản phối acoustic và ballad. Bùi Trường Linh đã có những màn kết hợp đầy ăn ý cùng Minsicko trong Lời yêu và Đậu Tất Đạt qua Every Little Thing. Bản hit quốc dân Yêu người có ước mơ vang lên trong màn hòa giọng của những người hâm mộ xuất hiện, tạo nên một khoảnh khắc xúc động khó quên.

Chương Ngày đông đánh dấu bước chuyển mình sang các dòng nhạc R&B và Indie. Sự xuất hiện của 52Hz trong tiết mục Đi cùng em đã mang đến một làn gió hiện đại nhưng vẫn đầy chiều sâu, khắc họa rõ nét sự cô đơn và nỗi nhớ trong những ngày đông Hà Nội.

Khi những nốt nhạc trầm mặc của Ngày đông vừa dứt, khán phòng bừng sáng để chào đón chương nhạc cuối cùng: Ngày xuân. Mở đầu cho chương nhạc của sự hồi sinh và bứt phá này là một đoạn video đặc biệt, tái hiện trọn vẹn hành trình của Bùi Trường Linh tại "vũ trụ" Anh trai say hi.

Chương cuối cùng - Ngày xuân là phần bùng nổ nhất về mặt trình diễn. Những màn kết hợp cùng RIO (Em ơi đừng khóc), Vương Bình (Dẫu có đến đâu, Thanh tân) đã đẩy cảm xúc đêm nhạc lên cao trào. Vương Bình - khách mời của đêm nhạc chia sẻ: “Ngày xưa khi nghe Linh hát, tôi cứ thắc mắc sao một người hát hay như vậy mà vẫn chưa nổi tiếng. Nhưng hôm nay chứng kiến Linh đã có rất nhiều người đồng hành, yêu thương và ủng hộ. Tôi mong quãng đường tiếp theo của Linh sẽ rực rỡ hơn nữa".

Điểm nhấn ấn tượng phải kể đến màn tam ca của Bùi Trường Linh, Mỹ Mỹ và 52Hz trong tiết mục Không đau nữa rồi. Sự cộng hưởng giữa ba cá tính âm nhạc khác biệt đã tạo nên một bản phối đầy nội lực, giàu cảm xúc.

Bùi Trường Linh cảm ơn fan và các nghệ sĩ khách mời tham gia show tại Hà Nội.

Tiết mục violin solo Đường chân trời một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn của Bùi Trường Linh trước khi kết thúc đêm diễn bằng Sớm như vậy. Đây cũng là sản phẩm mới nhất của Bùi Trường Linh vừa được ra mắt vào đầu tháng 4 và nhanh chóng leo lên vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam.

Trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ dốc sức trình diễn với gần 30 tiết mục hát nhảy liên tục, Bùi Trường Linh vẫn khiến người hâm mộ xúc động khi nán lại khán phòng tươi tắn thực hiện photogroup cùng từng nhóm fan.

Đỗ Lê

Ảnh, clip: BTC