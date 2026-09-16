Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029 mới tổ chức tại Hà Nội đã hiệp thương kiện toàn nhân sự với 38 người được bổ sung. Trong 7 gương mặt tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực được chọn tham gia ủy ban lần này, showbiz Việt có 2 đại diện là ca sĩ Hòa Minzy (tên thật Nguyễn Thị Hòa) và MC Trần Khánh Vy, cùng đại diện cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và truyền thông số.

Hòa Minzy: Ủy viên trẻ của 2 tổ chức chính trị - xã hội

Đây không phải lần đầu Hòa Minzy được tín nhiệm giao trọng trách trong các tổ chức đoàn thể. Hồi tháng 6, cô từng trúng cử ủy viên trẻ nhất BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Với việc tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Việt Nam, nữ ca sĩ hiện đảm nhiệm vai trò tại cả 2 tổ chức đại diện cho phụ nữ và thanh niên cả nước.

Chia sẻ trên trang cá nhân sáng 16/9, Hòa Minzy bày tỏ sự trân trọng trước niềm tin được giao phó, mong muốn dùng sức trẻ cùng tấm lòng để đóng góp cho cả hai tổ chức, đồng thời đề xuất tổ chức thêm chương trình, đêm nhạc dành cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khu vực Tây Bắc.

Ca sĩ Hòa Minzy

Vai trò mới đến với Hòa Minzy sau một năm 2025 được xem là rực rỡ nhất sự nghiệp, cả về chuyên môn lẫn hoạt động cộng đồng. MV Bắc Bling (kết hợp NSƯT Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry) vươn lên vị trí số 1 thịnh hành toàn cầu, trở thành MV Việt cán mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất, giúp cô nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng hàng loạt cúp âm nhạc cuối năm.

Nữ ca sĩ cũng là 1 trong 20 cá nhân nhận giải Tình nguyện quốc gia 2025, đồng thời nhiều lần ủng hộ đồng bào vùng bão lũ và duy trì tài trợ xây cầu dân sinh An Hòa tại các vùng núi khó khăn từ năm 2021 đến nay.

Khánh Vy: Từ "hot girl 7 thứ tiếng" đến gương mặt truyền thông quốc gia

Trần Khánh Vy sinh năm 1999 tại Nghệ An, được biết đến từ khi còn là học sinh chuyên Phan Bội Châu qua đoạn video nói được 7 thứ tiếng, từ đó gắn với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng". Tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao, cô hiện là MC của Đài Truyền hình Việt Nam, gắn liền với các chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

MC Khánh Vy

Năm 2025, Khánh Vy liên tục được giao những nhiệm vụ quan trọng: dẫn chương trình tại Diễn đàn Tương lai ASEAN; dẫn dắt chung kết Đường lên đỉnh Olympia và đồng dẫn dắt mùa 3 chương trình thực tế Sinh viên thế hệ mới trên VTV3, cùng nhiều chương trình trực tiếp của VTV và các sự kiện lớn. Trong công việc sáng tạo nội dung số, Khánh Vy chọn cách xây dựng hình ảnh gắn với giáo dục ngôn ngữ và lối sống tích cực.

Việc cả Hòa Minzy và Khánh Vy cùng tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX cho thấy sự ghi nhận của tổ chức đoàn thể đối với những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng, đóng góp bền bỉ cho cộng đồng bên cạnh hoạt động chuyên môn.

MC Khánh Vy trên sóng VTV:

Ảnh: FBNV, video: VTV