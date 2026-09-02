Quốc khánh 2/9: Đại tá Tự Long, NSND Thu Hà và sao Việt 'phủ đỏ' mạng xã hộiHòa cùng không khí rộn ràng của Lễ Quốc khánh 2/9, NSND - Đại tá Tự Long, NSND Thu Hà và loạt sao Việt "phủ đỏ" mạng xã hội.
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Tú Liên
Ảnh: FBNV