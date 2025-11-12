Theo TVBS, ca sĩ Hoài Huyên cấp cứu hơn 1 tuần. Ban đầu, cô nhập viện điều trị do cơ thể có triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, các bác sĩ đã chẩn đoán cô nhiễm trùng thận, thậm chí cảnh báo "có thể chết bất cứ lúc nào".

Ca sĩ Hoài Huyên.

"Chưa bao giờ tôi thấy cái chết cận kề mình như thế. Mỗi sáng, tôi vật lộn với những cơn đau, khó thở vào ban đêm. Có lúc kim tiêm truyền tĩnh mạch đặt sai vị trí khiến tôi xuất huyết và tĩnh mạch gần như bị vỡ, đau dữ dội đến mức phải hét lên...", cô kể.

Sau quá trình điều trị, sức khỏe Hoài Huyên tiến triển tốt và được phép xuất viện vào tối 11/11. Hiện ca sĩ tích cực nghỉ ngơi, toàn bộ show diễn của cô sắp tới phải hủy bỏ.

Trong bài viết, Hoài Huyên nhắn gửi người hâm mộ phải chăm sóc bản thân thật tốt và lưu ý tình trạng sức khỏe.

Nữ ca sĩ là con gái của danh ca Hoàng Phẩm Nguyên.

Hoài Huyên sinh năm 2003, là con nhà nòi với cha là danh ca Hoàng Phẩm Nguyên. Từ nhỏ, cô bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, được gia đình cho theo học các lớp kỹ năng. Ngoài ca hát, cô có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar... Cô cũng thuần thục múa, yoga và các môn thể thao.

Dù theo đuổi âm nhạc từ nhỏ, Hoài Huyên có thành tích học tập xuất sắc. Cô hoàn thành chương trình trung học sớm và giành học bổng đại học. Hiện cô đang phát triển sự nghiệp tại Mỹ.

Thúy Ngọc

Ảnh: Tư liệu