Ngày 27/10, tờ Sinchew đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Hứa Thiệu Hùng (76 tuổi) đang được điều trị tích cực tại bệnh viện ở Hong Kong sau khi đột ngột lâm bệnh nặng.

Nguồn tin cho biết tình hình của ông rất nghiêm trọng. Nhiều đồng nghiệp thân thiết như Lại Chí San, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ và các nhà sản xuất Văn Vĩ Hồng, Lâm Chí Hoa nhanh chóng đến thăm.

Tài tử TVB Hứa Thiệu Hùng.

Hứa Thiệu Hùng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1972 khi gia nhập lớp đào tạo của đài ATV, sau đó chuyển sang TVB và ghi dấu với hàng loạt vai phụ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Suốt hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông tham gia hàng trăm bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi bật như: Sứ đồ hành giả, Macau Phong Vân hay Huyết Chiến, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Hong Kong.

Dù là diễn viên chuyên trị vai phụ, Hứa Thiệu Hùng có cuộc sống dư giả nhờ gia thế quyền quý. Gia đình của ông có truyền thống kinh doanh trang sức lớn bậc nhất Hong Kong.

Hứa Thiệu Hùng trong hôn lễ của con gái.

Những năm gần đây, ông cùng vợ và con gái chuyển sang Singapore sinh sống, tận hưởng cuộc sống yên bình nhưng vẫn thường xuyên quay lại Hong Kong làm việc và tương tác với người hâm mộ qua các video YouTube. Cách đây khoảng 1 tuần, 2 cha con còn đăng tải clip chơi game cùng nhau.

Nam diễn viên xuất hiện cùng con gái: