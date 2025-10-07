Ngày 7/10, tờ ATVN đưa tin nữ ca sĩ Quan Thục Di đang trong tình trạng nguy kịch, được đưa vào phòng hồi sức tích cực (ICU) để cấp cứu.

Theo East Weekly, cha ruột và con trai của Quan Thục Di có mặt tại bệnh viện với vẻ mặt thất thần, đau buồn. Một số nhân chứng cho biết cậu con trai ngồi gục bên ngoài phòng bệnh, ôm gối bật khóc khiến nhiều người xót xa.

Nữ ca sĩ Quan Thục Di.

Nguồn tin cho hay bạn bè và người thân của nữ ca sĩ thay nhau túc trực suốt ngày đêm, không dám rời viện vì lo ngại tình hình có thể chuyển biến xấu bất ngờ.

Trong những năm gần đây, Quan Thục Di nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì hành vi thất thường và từng bị cáo buộc tấn công nhân viên khách sạn. Sau khi rời công ty quản lý vào năm 2020 do bất đồng, cô gần như rút lui khỏi giới giải trí.

Sinh năm 1966, Quan Thục Di nổi tiếng với hàng loạt bản hit đình đám như: Bản tình ca mùa đông, Tình như lá bay xa, Khó có được người yêu chân thành. Chất giọng độc đáo và cảm xúc giúp cô trở thành một trong những diva hàng đầu của làng nhạc Hong Kong thập niên 1990.

Quan Thục Di từng là một trong những diva hàng đầu của làng nhạc Hong Kong.

Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, cô liên tục vướng vào tin đồn về tinh thần bất ổn, khiến sự nghiệp bị gián đoạn.

Năm 2001, Quan Thục Di bất ngờ biến mất khỏi làng nhạc vì mang thai sau đó sang Canada sinh con trai. Mãi đến 2005, cô mới xác nhận chuyện sinh con ngoài giá thú.

Quan Thục Di từng nhiều lần khủng hoảng tinh thần, trong đó có vụ rơi xuống biển năm 2016, may mắn được cứu sống. Năm 2012, cô khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải dòng trạng thái tuyệt vọng, nói rằng “không muốn sống nữa”, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe tâm lý của nữ ca sĩ.

Quan Thục Di ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp: