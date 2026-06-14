Ngày 14/6, Zaobao đưa tin nam ca sĩ Hoàng Đại Vĩ đã qua đời tại nhà riêng của chị gái ở Hawaii vào ngày 3/6, hưởng thọ 62 tuổi.

Theo thông báo từ gia đình, nguyên nhân tử vong hiện chưa được công bố. 2 chị gái của cố nghệ sĩ là những người thừa kế hợp pháp và sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các công việc hậu sự.

Nam ca sĩ nổi tiếng Hoàng Đại Vĩ.

Luật sư của Hoàng Đại Vĩ cũng nhấn mạnh rằng ngoài văn phòng luật đại diện và 2 người chị gái, không cá nhân nào được ủy quyền thay mặt ông trong các vấn đề liên quan đến đời tư hay sự nghiệp.

Cuối năm 2025, Hoàng Đại Vĩ rời Đài Loan để trở về Hawaii sinh sống cùng gia đình. Trước đó, nam ca sĩ từng cho biết muốn mở ra một chương mới trong cuộc sống sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sự ra đi đột ngột của Hoàng Đại Vĩ khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi ông vẫn xuất hiện trước truyền thông và duy trì liên lạc với người hâm mộ trong thời gian gần đây.

Dù nguyên nhân tử vong chưa được công bố, nhiều người nhớ lại lần nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vào năm 2022. Khi đó, ông phải nhập viện khẩn cấp vì các triệu chứng liên quan đến tim mạch.

Nam diễn viên khoe giọng hát:

Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng tim phổi của Hoàng Đại Vĩ bị quá tải, nhịp tim có thời điểm lên tới 137 nhịp/phút. Tuy nhiên, các bác sĩ xác nhận mạch máu của ông không bị tắc nghẽn nên không cần phẫu thuật và sức khỏe sau đó dần ổn định.

Sinh năm 1964, Hoàng Đại Vĩ là một trong những giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Hoa ngữ.

Ông ghi dấu ấn với chất giọng khàn đặc trưng cùng nhiều ca khúc được yêu thích như Bạn khiến tôi say, Khiến mọi người đều tan nát cõi lòng...