Ngày 7/6, China Times đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Phó Tử Thuần qua đời ở tuổi 46.

Theo đại diện công ty quản lý, nam diễn viên bất ngờ phát bệnh tại nhà riêng vào chiều cùng ngày. Khi được phát hiện, anh đã rơi vào tình trạng ngừng hô hấp và tim ngừng đập.

Gia đình lập tức đưa anh đến Bệnh viện Mackay Memorial ở Đạm Thủy cấp cứu. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức và tiếp tục điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt, nam diễn viên vẫn không qua khỏi.

Diễn viên Phó Tử Thuần.

Thông tin ban đầu cho biết Phó Tử Thuần được cho là mắc bệnh bạch cầu cấp tính (ung thư máu cấp). Tuy nhiên, phía công ty quản lý cho biết nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi của anh vẫn đang chờ xác minh từ bệnh viện.

Đại diện công ty tiết lộ trước đó họ hoàn toàn không nghe nam diễn viên chia sẻ về tình trạng bệnh. Sự ra đi đột ngột của anh khiến đồng nghiệp, người thân và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Điều khiến nhiều khán giả xót xa là chỉ 4 ngày trước khi qua đời, nam diễn viên vẫn cập nhật công việc mới trên mạng xã hội. Ngày 3/6, anh đăng bài quảng bá cho chương trình truyền hình sắp phát sóng mang tên Ha! The Truth Revealed, đồng thời vui vẻ tương tác và kêu gọi người hâm mộ đón xem.

Phó Tử Thuần trong phim "Phong Thủy Thế Gia".

Sinh năm 1980, Phó Tử Thuần gia nhập làng giải trí năm 2002 và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nam tính cùng lối diễn xuất tự nhiên. Trong hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh chủ yếu gắn bó với dòng phim truyền hình dài tập, góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như Tế Công (2007), Phong Thủy Thế Gia, Năm Tháng Vàng Son, Vinh Quang Của Tình Yêu...

Ngoài đời, Phó Tử Thuần là người khá kín tiếng. Năm 2021, anh thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí sau nhiều năm hẹn hò.