Ngày 4/1, Koreaboo đưa tin ca sĩ Jin Denim đã qua đời ở tuổi 29. Thông tin được em gái ruột của anh xác nhận trên Instagram cá nhân, cho biết Jin Denim (tên thật Jin Jung Yeop) mất do tai nạn.

Theo chia sẻ, do biến cố xảy ra quá đột ngột, gia đình đã tổ chức tang lễ riêng tư với sự tham dự của người thân. Sau đó, gia đình quyết định lên tiếng để thông tin chính xác đến những khán giả luôn yêu mến và trân trọng âm nhạc của Jin Denim.

Nam ca sĩ Jin Denim.

Gia đình cũng làm rõ việc nam ca sĩ không qua đời do tự tử. Jin Denim được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực kèm triệu chứng loạn thần từ năm 2015 và đã điều trị lâu dài theo chỉ định y khoa. Tuy nhiên, bệnh tình gần đây chuyển biến nghiêm trọng, vượt quá khả năng kiểm soát. Gia đình xác nhận anh qua đời sau một cú ngã từ trên cao liên quan đến tình trạng bệnh lý.

Dù phải sống chung với bệnh tật nhiều năm, Jin Denim vẫn nỗ lực duy trì cuộc sống, tìm điểm tựa tinh thần và mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực. Tuy nhiên, căn bệnh kéo dài gây ra nhiều tổn thương cho anh và gia đình.

Em gái nam ca sĩ cũng nhắc lại lời anh từng nói khi còn sống: “Ngày tôi rời đi sẽ là một ngày vui, vì tôi sẽ đến thiên đường, nên xin đừng buồn”. Gia đình gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ Jin Denim trong suốt chặng đường âm nhạc.

Jin Denim ra mắt album đầu tay Dear, Stefi năm 2021. Dù không hoạt động đại chúng, anh được đánh giá là nghệ sĩ độc lập nghiêm túc, có cá tính âm nhạc riêng và từng biểu diễn tại nhiều lễ hội, trong đó có New Talents Project Festival 2025.

Giọng hát ngọt ngào của nam ca sĩ: